Avanza repavimentación de la Av. Tecnológico

La Dirección General de Obras Públicas continúa trabajando en la repavimentación de tramos de la avenida Tecnológico; la noche del miércoles inició las labores en el tramo de la calle Camargo al acceso del Aeropuerto Abraham González, en el cuerpo poniente de la vialidad, en lo que se hará una inversión superior a los 8 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que ha trabajado de manera periódica en esta importante calle, interviniendo recientemente el tramo que corresponde del boulevard Zaragoza a la calle Camargo.

“Esto viene a sumar los más de 20 tramos que hemos estado mejorando en la avenida Tecnológico a través de estos años, el tramo de ahora es de la calle Camargo al acceso del aeropuerto, era un espacio ya bastante maltratado al que se necesitaba darle mantenimiento, obvio también toda la Panamericana ha estado presente en nuestros programas para poderla rehabilitar”, mencionó el titular de Obras Públicas.

González García dijo que la intervención en este tramo inició la noche de ayer, y se ha continuado trabajando de manera nocturna con el propósito de no entorpecer el tráfico vehicular ante la presencia de maquinaria y el personal.

El funcionario indicó que los trabajos continuarán esta noche, por lo que pide a los guiadores ser pacientes ante el cierre de algunos carriles para permitir avanzar con el retiro de material viejo y la repavimentación con carpeta asfáltica.

