Avanza rehabilitación de parques con el Presupuesto Participativo

La Dirección General de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación de diversos parques que resultaron ganadores en el programa del Presupuesto Participativo 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, informó que actualmente se trabaja en los parques Los Ojitos, que presenta un 35% de avance; Rivera del Real, con un 40%; Fuentes de David, lleva un 35% y parque la Puerta 90%.

“Estos parques están ubicados en varias colonias, por ejemplo, en Riberas del Bravo, Los Ojitos, Valle de Santiago y Jardines de Lago, esta inversión equivale a casi 18 millones en estos proyectos, en los que se sigue trabajando y avanzando”, mencionó el funcionario.

El titular de Obras Públicas detalló que en el parque Rivera del Real se trabaja actualmente en la fabricación de andadores para caminata, en el de Los Ojitos se están formando las estructuras para construir el domo, en Fuentes de David se construye una cancha y se hará la colocación de módulos de juegos, mientras que en el parque La Puerta se está terminando con la construcción de rampas para colocar el mobiliario como bancas y cestos de basura.

“Hay que mencionar que estas obras son del Presupuesto Participativo 2025, en estos momentos ya estamos en el proceso licitatorio de los demás proyectos”, agregó González García.

