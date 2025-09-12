Avanza programa Juárez Renovado en Valle del Sol

Publicidad - LB2 -

El director de Limpia, Gibran Solís, informó que este jueves se llevó a cabo la segunda jornada del programa Juárez Renovado en la zona de Valle del Sol, donde ya se encuentran delimitadas las rutas para la recolección diferenciada de basura.

Ciudad Juárez, Chih .- “Agradecerle a todos los vecinos de la zona de Valle del Sol, que desde el inicio de la jornada nos han estado compartiendo a través de los grupos de WhatsApp los incidentes y situaciones a mejorar que hemos encontrado”, expresó.

Señaló que el programa contempla cuatro jueves de tolerancia y este fue el segundo. Por ello, las unidades recolectoras aún están retirando los residuos orgánicos mezclados con inorgánicos, así como la basura de viviendas que todavía no se han sumado al esquema.

“Esta es la segunda semana a partir del quinto jueves, la consecuencia de no sumarse a la recolección diferenciada será que no se les va a levantar la basura, por lo que tendrán que esperar a la siguiente recolección del sábado”, explicó.

Agregó que hasta ahora se mantiene una buena participación ciudadana y destacó que algunos vecinos incluso han compartido fotografías y registros del peso de sus residuos orgánicos, lo que refleja el interés de la comunidad en este esfuerzo.

