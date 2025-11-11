Movil - LB1A -
    noviembre 11, 2025 | 15:55
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Avanza organización del Sexto Foro Anual de Transparencia 2025 en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El evento se realizará el 24 de noviembre en el CMA con ponencias sobre reformas municipales, privacidad digital y transparencia proactiva.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, la Coordinación de Transparencia del Municipio de Juárez avanza en los preparativos del Sexto Foro Anual de Transparencia 2025, que se llevará a cabo el próximo lunes 24 de noviembre a las 10:00 de la mañana en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

    El foro de este año estará enfocado en el tema “La reforma y los retos para los municipios”, y reunirá a especialistas, autoridades, representantes del sector académico y de organismos públicos para analizar los desafíos actuales en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información.

    Fernando Gómez Cid de León, coordinador de Transparencia, informó que como parte de los trabajos previos se han establecido vínculos con instituciones clave, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), así como con diversas dependencias municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el fin de asegurar una participación representativa e incluyente.

    Entre las ponencias confirmadas se encuentra la del diputado Octavio Javier Borunda Quevedo, secretario de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto del Congreso del Estado, quien abordará el tema “Las reformas a nivel estatal y el enfoque hacia una transparencia proactiva”, una visión clave para fortalecer los mecanismos de información en los municipios.

    También participará Zulay Alaíd Abbud Esparza, titular de la oficina local de la CEDH, con la conferencia “Privacidad digital: El impacto de la Ley Olimpia”, donde se analizarán los retos que enfrentan las instituciones ante los nuevos riesgos que plantea la era digital en términos de protección de datos personales y derechos humanos.

    Gómez Cid de León subrayó que el foro tiene como propósito fomentar la reflexión y el intercambio de experiencias entre actores públicos y sociales, así como sensibilizar sobre la responsabilidad institucional en el manejo de información pública y la necesidad de una ciudadanía informada y vigilante.

    En los próximos días se dará a conocer el programa completo de actividades, así como el resto de los ponentes que integrarán esta edición. La entrada será libre y se espera la asistencia de estudiantes, servidores públicos, académicos y ciudadanía interesada en temas de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas.

    El foro representa una oportunidad para seguir construyendo puentes entre gobierno y sociedad, en un contexto donde la confianza institucional depende cada vez más del acceso claro, oportuno y veraz a la información pública.

    LAS PLUMAS DE ADN

