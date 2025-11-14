Avanza obra de pavimentación en la calle Efraín González Luna

Publicidad - LB2 -

Los trabajos beneficiarán a más de 3 mil habitantes de la colonia Carlos Castillo Peraza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio informó que continúa con buen ritmo la pavimentación de la calle Efraín González Luna, ubicada en la colonia Carlos Castillo Peraza, al suroriente de Ciudad Juárez. La obra forma parte del Programa de Mejoramiento de Vialidades 2024 y beneficiará de manera directa a más de tres mil residentes de la zona.

De acuerdo con el personal técnico a cargo del proyecto, actualmente se trabaja en la colocación de la carpeta asfáltica sobre el tramo que va desde la calle Fidel Ávila hasta Fernando Márquez. La obra contempla la intervención de 7,130 metros cuadrados de superficie vial, además de obras complementarias como banquetas, guarniciones y señalización vial.

La pavimentación de esta vialidad responde a una demanda histórica de los habitantes del sector, quienes por años han enfrentado condiciones difíciles de acceso, especialmente durante la temporada de lluvias. La mejora permitirá una mayor conectividad con avenidas principales y facilitará el tránsito tanto peatonal como vehicular en la zona.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, explicó que esta intervención es una de las más importantes del suroriente por su impacto social y por el número de familias beneficiadas. Añadió que los trabajos se realizan con recursos del presupuesto municipal y forman parte del compromiso de la administración con el desarrollo urbano equitativo.

La colonia Carlos Castillo Peraza ha sido incluida en varias etapas del plan de pavimentación municipal, gracias a la identificación de necesidades prioritarias y al seguimiento de las solicitudes vecinales. Las obras también permitirán mejorar el acceso a escuelas, rutas de transporte público y servicios básicos como recolección de basura y patrullajes de seguridad.

El Gobierno Municipal exhortó a los conductores que circulan por la zona a respetar los señalamientos colocados y utilizar vías alternas durante el tiempo que duren los trabajos. También agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que genera la obra, subrayando que el objetivo es brindar calles seguras y funcionales para todos.

