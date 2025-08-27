Avanza limpieza en la Av. Santiago Troncoso

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Limpia continúa con los trabajos de retiro de desechos en la avenida Santiago Troncoso, como parte de la Cruzada del Cambio que puso en marcha el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de atender una problemática que por años afectó a los vecinos de la zona por la acumulación de escombro y basura que impedían el libre tránsito.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de Limpia, Gibran Solís, informó que durante los recorridos en el sector, el Presidente atendió directamente las inquietudes de los ciudadanos, quienes señalaron que desde hace más de 16 años algunas vialidades permanecían obstruidas por residuos de construcción y desperdicios.

“Un vecino nos comentó que cuando llegó a vivir a su casa, la calle ya estaba bloqueada con escombro. Por ello, el alcalde nos instruyó dar una solución definitiva a este problema”, destacó Solís.

Los trabajos iniciaron a la altura de la calle Portal de Copey, tramo que ya fue liberado y concluyeron hasta la calle Adelita Sisniega.

Esta semana la cuadrilla comenzó con la segunda etapa, que va de Adelita Sisniega hasta Puerto de Alicante, donde aún se encuentran montones de escombro de gran volumen.

El funcionario explicó que esta intervención no solo busca despejar el paso vehicular, sino también mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes, pues permitirá una mejor movilidad en caso de emergencias y facilitará el acceso de los servicios públicos.

Además, parte del material recuperado y libre de basura se está utilizando para nivelar un terreno aledaño al Conalep 323, donde anteriormente se registraban quemas clandestinas de desechos que afectaban a las familias por la emisión de humo.

“Llegamos a un acuerdo con el presidente del ejido y con el representante de la parcela para aprovechar el material en la nivelación del predio, de manera que se inhiba esta mala práctica”, explicó.

Solís agregó que las áreas intervenidas se han mantenido limpias, a diferencia de otros operativos en los que la basura reaparecía de un día para otro, lo que calificó como un logro gracias a la colaboración de los vecinos.

El director de Limpia anunció que se trabaja en la habilitación de un espacio seguro en coordinación con el ejido, para que los residentes de esta parte de Juárez dispongan de escombro de manera responsable, ya que el sector registra un crecimiento acelerado con nuevos fraccionamientos y un mayor tránsito vehicular.

