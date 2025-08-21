Avanza la inclusión de personas con discapacidad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

En el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, celebrada en Ciudad Juárez, se llevó a cabo la instalación de la Subcomisión de la Frontera Norte. Este evento representa un paso significativo hacia la atención de diversas necesidades y derechos de las personas con discapacidad en la región.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) – El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, quien preside el Consejo, subrayó la importancia de estas acciones para visibilizar y abordar temas críticos como la accesibilidad, la inclusión laboral, la educación incluyente, la salud, los ajustes razonables y el acceso a la justicia. La creación de esta subcomisión es un esfuerzo por integrar a diferentes actores sociales en la búsqueda de soluciones efectivas.

La Subcomisión de la Frontera Norte quedó conformada por representantes clave en el ámbito de la discapacidad. Austria Galindo, titular de la Subsecretaría en Juárez, asumirá el papel de representante de la Presidencia. Además, se integran Lucía del Carmen Gómez Peraza, de la Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales A.C.; Cristina Dozal Durán, de la Fundación Juárez Integra; y Christian Gutiérrez de Anda, de la Asociación NIRATA para Personas con Capacidades Diferentes.

- Publicidad - HP1

Loera destacó que la Subcomisión contará con el respaldo de las 12 Consejerías que representan al Ejecutivo, lo que permitirá convocar a estos grupos para dar seguimiento a los temas planteados. Este enfoque colaborativo busca garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad sean atendidas de manera integral y efectiva.

Durante la sesión, también se reconoció la labor de la Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales A.C. y de la Fundación Juárez Integra, quienes han trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de este sector de la población. Este reconocimiento es un aliciente para continuar con las iniciativas que promueven la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad.

Entre los temas discutidos, se presentaron los avances de la convocatoria para la edición 2025 del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez”. Se hizo un llamado a la comunidad para seguir promoviendo el respeto a los espacios azules reservados para personas con discapacidad en estacionamientos públicos y privados, una medida que busca facilitar su movilidad y acceso a servicios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.