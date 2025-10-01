Movil - LB1 -
    octubre 1, 2025
    Avanza la construcción del gimnasio al aire libre en el TecNM-ITCJ

    Como parte de los proyectos que se ejecutan con el programa del Presupuesto Participativo, la Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción de un gimnasio al aire libre, en el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ), trabajos en los que se lleva un 40% de avance.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, comentó que ya se hicieron las estructuras del domo y se están formando en el lugar, por lo que una vez concluida esta etapa se hará la colocación de aparatos de ejercicio y mobiliario como bancas y cestos.

    “Tendrá un espacio para boxeo y también mobiliario urbano que lleva dentro de este proyecto; es una inversión de 2 millones 260 mil pesos y con esto seguimos trabajando, no hemos parado de hacer proyectos y de intervenir espacios, escuelas y calles”, explicó.

    “Tenemos una magnitud bastante amplia de proyectos que se concretarán en construcciones, tanto en el programa del presupuesto participativo como con nuestro propio presupuesto municipal”, dijo el titular de Obras Públicas.

    González García destacó que gracias al Presupuesto Participativo ha sido posible intervenir en planteles escolares, desde prescolar hasta universidades, que han propuesto proyectos que los benefician de manera directa.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

