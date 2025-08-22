Avanza forestación en el Parque Borunda

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de mantener en buen estado el Parque Borunda y ofrecer a las familias un área de esparcimiento, la Dirección de Parques y Jardines sigue forestando el lugar.

Ciudad Juárez, Chih .– Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el diputado federal, Alejandro Pérez Cuéllar, quien hizo la donación de 25 árboles de cuatro metros de altura.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, comentó que estos árboles fueron plantados dando seguimiento a las labores que el personal de Parques ha hecho desde hace varias semanas en el Borunda.

“Se estaban plantando fresnos, ahora se plantan 25 que eran prácticamente los que faltaban; habíamos estado interviniendo ya desde hace algunas semanas atrás y ahorita ya estamos llegando a casi 150 árboles nuevos en el parque Borunda”, señaló.

Dijo que afortunadamente estos han sido de un tamaño importante, por lo que en poco tiempo se podrá recuperar el arbolado.

Hace unas semanas se llevó a cabo el mejoramiento de mobiliario, reparación de juegos infantiles y pintura, además se trabaja en la instalación del sistema de riego, señaló el funcionario.

También mencionó que el personal de Parques y Jardines da seguimiento a los trabajos de forestación a través del riego permanente.

