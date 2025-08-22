Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 11:48
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Avanza forestación en el Parque Borunda

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el propósito de mantener en buen estado el Parque Borunda y ofrecer a las familias un área de esparcimiento, la Dirección de Parques y Jardines sigue forestando el lugar.

    Ciudad Juárez, Chih .– Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el diputado federal, Alejandro Pérez Cuéllar, quien hizo la donación de 25 árboles de cuatro metros de altura.

    El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, comentó que estos árboles fueron plantados dando seguimiento a las labores que el personal de Parques ha hecho desde hace varias semanas en el Borunda.

    - Publicidad - HP1

    “Se estaban plantando fresnos, ahora se plantan 25 que eran prácticamente los que faltaban; habíamos estado interviniendo ya desde hace algunas semanas atrás y ahorita ya estamos llegando a casi 150 árboles nuevos en el parque Borunda”, señaló.

    Dijo que afortunadamente estos han sido de un tamaño importante, por lo que en poco tiempo se podrá recuperar el arbolado.

    Hace unas semanas se llevó a cabo el mejoramiento de mobiliario, reparación de juegos infantiles y pintura, además se trabaja en la instalación del sistema de riego, señaló el funcionario.

    También mencionó que el personal de Parques y Jardines da seguimiento a los trabajos de forestación a través del riego permanente.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 040 | Museo del Agua con Hans Rosenfeld

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Chihuahua

    Realiza JMAS de Chihuahua jornada de servicios para combatir fugas de agua

    La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua llevó a cabo una...
    Juárez / El Paso

    Invita Centros Comunitarios a los expo talleres

    La Dirección de Centros Comunitarios invita este viernes 22 de agosto al evento de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.