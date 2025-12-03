Avanza Desarrollo Rural en diseño del programa de Huertos Familiares 2026 en Juárez

Publicidad - LB2 -

Se instala huerto piloto en Casa Hogar del DIF para aplicar innovaciones sostenibles y crear modelo replicable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con miras a fortalecer la seguridad alimentaria y promover prácticas sostenibles, la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio dio inicio a los trabajos preliminares del programa Huertos Familiares 2026, mediante la instalación de un huerto piloto en las instalaciones de la Casa Hogar del DIF Municipal, ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero.

El titular de la dependencia, Enrique Reyes Córdova, informó que el proyecto se encuentra en su fase inicial de planificación y pruebas técnicas, y que uno de los objetivos centrales es establecer un modelo práctico, eficiente y replicable para ser implementado posteriormente en otras zonas y espacios comunitarios de Ciudad Juárez.

- Publicidad - HP1

En esta primera etapa, se intervendrá un área aproximada de 200 metros cuadrados dentro del albergue, donde se realizan labores de acondicionamiento del suelo, que presenta características arcillosas y requiere mejoras específicas. Las tareas incluyen la limpieza de zacate bermuda, nivelación del terreno y adecuaciones que permitan una siembra eficiente.

“Estamos utilizando maquinaria ligera propia para estos trabajos, lo que permite avanzar con mayor rapidez en el acondicionamiento del área. El tipo de suelo que tiene esta zona requiere una intervención técnica para garantizar que el cultivo sea exitoso y sostenible”, explicó Reyes Córdova.

El funcionario detalló que el huerto será equipado con innovaciones que formarán parte del nuevo enfoque del programa, como sistemas de riego por goteo de alta eficiencia, acolchados orgánicos, nutrición vegetal avanzada y manejo agroecológico de plagas y enfermedades, mediante productos naturales. Estas tecnologías, dijo, buscan aumentar la productividad de los cultivos y garantizar la sustentabilidad del modelo.

Reyes Córdova señaló que este huerto no solo tendrá una función productiva, sino también educativa y demostrativa. La información, experiencia y resultados obtenidos a lo largo del ciclo vegetativo permitirán desarrollar una metodología que pueda ser aplicada en hogares, instituciones y centros comunitarios que busquen implementar su propio huerto con asesoría técnica.

El programa Huertos Familiares ha sido impulsado en años anteriores como una alternativa para fortalecer la autosuficiencia alimentaria, promover la educación ambiental y generar espacios de integración familiar. Para el ciclo 2026, el municipio busca consolidar una versión más técnica del programa, orientada a largo plazo y con énfasis en el uso responsable de recursos.

Con este proyecto piloto, la Dirección de Desarrollo Rural espera sentar las bases de una estrategia más amplia que permita ampliar el número de beneficiarios y fomentar prácticas agrícolas sostenibles en las zonas urbanas y periurbanas de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.