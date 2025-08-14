Avanza construcción del Parque Urbano Suroriente

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Obras Públicas continúa con la construcción de la segunda etapa del Parque Urbano Suroriente, ubicado en la avenida Miguel de la Madrid, espacio en el que actualmente trabaja en el área que será de estacionamientos y skate park.

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, informó que esta segunda fase incluirá un dog park, cancha de fútbol de pasto sintético, área de juegos infantiles, un tobogán, espacio de ejercitadores y calistenia, mobiliario urbano, estacionamientos, detalles en la concha acústica, un vaso de captación de agua y malla perimetral.

“Ya retomamos los trabajos en el parque del suroriente; quiero recalcar que esta obra va a ser un punto de encuentro de la gente que vive en el suroriente, es un espacio muy grande, es como si estuviéramos hablando de una explanada como la que se tiene en la Plaza de la Mexicanidad, en la X”, mencionó el funcionario.

El titular de Obras Públicas destacó que se afinan detalles en el estacionamiento y la concha acústica, teniendo presencia en el área sur del parque, en donde se concentra el mayor número de maquinaria.

“Ahorita tenemos la maquinaria en el área de estacionamientos, es en el área sur, no se puede ver por la misma avenida, pero ahorita estamos trabajando en lo que son las terracerías para los estacionamientos que tenemos destinados para el parque”, dijo González García.

González García pidió paciencia a la ciudadanía por los trabajos que se efectúan, ya que será una obra bien hecha y grande que marcará el desarrollo del suroriente de la ciudad.

