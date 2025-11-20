Avanza construcción del Parque Urbano Suroriente con colocación de juegos y 65% de avance

Publicidad - LB2 -

La obra busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para familias del suroriente de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez informó que continúa la construcción del Parque Urbano Suroriente, ubicado en la intersección de la avenida Miguel de la Madrid y la calle Ramón Rayón, registrando un avance físico del 65 por ciento. En esta etapa, los trabajos se concentran en la instalación de juegos infantiles y en la cimentación del tobogán gigante que será uno de los principales atractivos del complejo recreativo.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que el proyecto incluye una amplia gama de áreas de esparcimiento para toda la familia. Actualmente se realiza la instalación de estructuras de juego, mientras que en la zona de la concha acústica se habilita el espacio para la colocación de materiales especializados en acústica, lo que permitirá su uso para eventos culturales y comunitarios.

- Publicidad - HP1

Además, el funcionario señaló que avanza la construcción del muro de block perimetral, así como las terracerías del área destinada al skate park, una de las zonas que busca atraer a jóvenes y deportistas urbanos. También se trabaja en las canalizaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, y en la estructura del tobogán gigante y su elevador, lo que permitirá su accesibilidad y uso seguro.

La obra forma parte de un plan integral de desarrollo urbano en el suroriente de Ciudad Juárez, una de las zonas con mayor densidad poblacional y necesidades de infraestructura recreativa. González García destacó que este parque tendrá un impacto social positivo, al convertirse en un espacio de encuentro, convivencia y activación física para miles de familias que habitan en este sector de la ciudad.

El Parque Urbano Suroriente se proyecta como uno de los espacios públicos más importantes de la región, no solo por su tamaño y equipamiento, sino también por su ubicación estratégica en una zona de crecimiento acelerado. Con áreas verdes, zonas deportivas, juegos infantiles y espacios culturales, la obra busca atender distintas necesidades de la comunidad y fomentar el uso del espacio público.

Autoridades municipales prevén que la obra concluya en los primeros meses de 2026, consolidándose como un referente en infraestructura urbana en el suroriente juarense. La administración encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha señalado que este tipo de proyectos responde directamente a la demanda ciudadana por espacios dignos, seguros y funcionales para la recreación y el fortalecimiento del tejido social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.