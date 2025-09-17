Movil - LB1 -
    septiembre 17, 2025 | 16:33
    Avanza construcción del nuevo rastro TIF en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El director de Industrialización Agropecuaria, Rubén Eduardo Delgadillo Ramírez, informó que el proyecto del nuevo rastro Tipo Inspección Federal (TIF) se encuentra actualmente en su primera etapa, con un avance aproximado del 70 por ciento.

    Ciudad Juárez, Chih .- Explicó que, debido a cuestiones presupuestales, la obra fue dividida en tres etapas. La segunda y tercera fase se tienen contempladas para concluir tentativamente a finales del año 2026, siempre considerando que podrían registrarse algunos ajustes en los tiempos de ejecución.

    El nuevo complejo se construye en el kilómetro 21.5 de la carretera Panamericana, aproximadamente 2 kilómetros adelante de la glorieta Benito Juárez, ingresando hacia el oriente y a 1 kilómetro de distancia de la vialidad principal.

    Sobre las especificaciones, Delgadillo Ramírez destacó que se trata de un rastro TIF que cumplirá con todos los lineamientos y normatividad establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

    “Este rastro contará con la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento al cien por ciento de las normas aplicables en los procesos de matanza de animales, lo que permitirá ofrecer productos con mayor seguridad y calidad para los consumidores”, señaló el funcionario.

