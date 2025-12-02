Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 2, 2025 | 12:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Avanza construcción de la calle Ejido Parritas en la colonia Terrenos Nacionales Sur

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La obra es financiada con recursos del Presupuesto Participativo 2025 y contempla concreto, banquetas y alumbrado.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio informó que continúa con el avance en la construcción de la calle Ejido Parritas, ubicada en la colonia Terrenos Nacionales Sur, como parte del plan de mejoramiento de vialidades en diversos sectores de Ciudad Juárez. Actualmente, la obra registra un avance físico del 10 por ciento.

    Daniel González García, titular de la dependencia, explicó que en esta etapa se están realizando trabajos en la red hidrosanitaria, necesarios antes de proceder a la pavimentación con concreto hidráulico, la construcción de banquetas y la instalación de alumbrado público. Estas acciones forman parte del proyecto integral aprobado en el marco del Presupuesto Participativo 2025.

    - Publicidad - HP1

    La obra se ejecuta en el tramo comprendido entre las calles Ejido Madera y Ejido Buenaventura, con una inversión municipal de 4 millones 697 mil 448 pesos. De acuerdo con González García, la mejora de esta vialidad era una de las principales demandas vecinales en la zona sur de la ciudad, por lo que su intervención fue priorizada a través de la votación ciudadana del programa participativo.

    El funcionario subrayó que este tipo de obras no solo elevan la calidad de vida de los residentes, sino que también mejoran la conectividad vial, reducen el polvo y el lodo en temporadas extremas y brindan mayor seguridad con la incorporación de alumbrado público.

    Además, señaló que la actual administración mantiene firme su compromiso con el mantenimiento urbano, por lo que, de forma paralela a esta construcción, se llevan a cabo trabajos de bacheo, repavimentación y rehabilitación en otros sectores de la ciudad.

    La Dirección de Obras Públicas exhortó a los vecinos de la zona a mantener precaución al circular por el área en construcción y agradeció la colaboración de la comunidad durante el desarrollo del proyecto, que se estima concluir en los primeros meses del 2026.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    ADN TV

    POLITIKKON TV | Thor Salayandía

    ¡Entrevista exclusiva con Thor Salayandía! Descubre los desafíos económicos para Ciudad Juárez en el sector maquilador. ¿Cómo lograr un empleo mejor remunerado y atraer más inversiones? #Economía #CiudadJuárez #Maquiladoras
    Juárez / El Paso

    Esperan transportistas que hoy se normalicen exportaciones por el puente Libre

    El carril de exportaciones de este cruce internacional se encontraba cerrado desde el pasado...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.