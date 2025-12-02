Avanza construcción de la calle Ejido Parritas en la colonia Terrenos Nacionales Sur

Publicidad - LB2 -

La obra es financiada con recursos del Presupuesto Participativo 2025 y contempla concreto, banquetas y alumbrado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio informó que continúa con el avance en la construcción de la calle Ejido Parritas, ubicada en la colonia Terrenos Nacionales Sur, como parte del plan de mejoramiento de vialidades en diversos sectores de Ciudad Juárez. Actualmente, la obra registra un avance físico del 10 por ciento.

Daniel González García, titular de la dependencia, explicó que en esta etapa se están realizando trabajos en la red hidrosanitaria, necesarios antes de proceder a la pavimentación con concreto hidráulico, la construcción de banquetas y la instalación de alumbrado público. Estas acciones forman parte del proyecto integral aprobado en el marco del Presupuesto Participativo 2025.

La obra se ejecuta en el tramo comprendido entre las calles Ejido Madera y Ejido Buenaventura, con una inversión municipal de 4 millones 697 mil 448 pesos. De acuerdo con González García, la mejora de esta vialidad era una de las principales demandas vecinales en la zona sur de la ciudad, por lo que su intervención fue priorizada a través de la votación ciudadana del programa participativo.

El funcionario subrayó que este tipo de obras no solo elevan la calidad de vida de los residentes, sino que también mejoran la conectividad vial, reducen el polvo y el lodo en temporadas extremas y brindan mayor seguridad con la incorporación de alumbrado público.

Además, señaló que la actual administración mantiene firme su compromiso con el mantenimiento urbano, por lo que, de forma paralela a esta construcción, se llevan a cabo trabajos de bacheo, repavimentación y rehabilitación en otros sectores de la ciudad.

La Dirección de Obras Públicas exhortó a los vecinos de la zona a mantener precaución al circular por el área en construcción y agradeció la colaboración de la comunidad durante el desarrollo del proyecto, que se estima concluir en los primeros meses del 2026.

