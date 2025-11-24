Avanza construcción de domo en primaria Arcadio González Chávez en el fraccionamiento Roma

Publicidad - LB2 -

La obra forma parte del programa municipal de mejora de infraestructura escolar en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa de mejora de infraestructura educativa que impulsa el Gobierno Municipal, la Dirección General de Obras Públicas trabaja actualmente en la construcción de un domo escolar en la Escuela Primaria Arcadio González Chávez, ubicada en la calle Cuiteco y Basanoca, en el fraccionamiento Roma, al suroriente de Ciudad Juárez.

El director de la dependencia, Daniel González García, informó que el proyecto presenta un avance del 50 por ciento, concentrándose en la colocación de columnas y armaduras metálicas, mientras que el resto de la estructura se encuentra en fabricación dentro de un taller especializado. La obra contempla una inversión de 3 millones 132 mil pesos, correspondiente al presupuesto 2025.

Este domo será utilizado como espacio de sombra y resguardo para actividades cívicas, deportivas y recreativas, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil de la primaria, así como al personal docente y padres de familia. Este tipo de infraestructura ha sido una demanda constante de las escuelas en sectores con clima extremo o limitaciones de espacios cubiertos.

“Del ejercicio 2024 llevamos 24 domos construidos, con una inversión de casi 61 millones de pesos. Es una inversión bastante considerable. El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ha decidido continuar con este tipo de intervenciones puntuales que responden a necesidades reales de las escuelas”, comentó González García.

El funcionario agregó que nueve de estos domos ya están concluidos y listos para ser entregados de forma oficial en las próximas semanas, con lo cual se fortalecerá la infraestructura educativa en distintas zonas de la ciudad. Estas obras han sido distribuidas en escuelas de nivel básico, priorizando aquellas con mayor matrícula y carencia de espacios funcionales.

El programa de construcción de domos escolares forma parte de una política municipal enfocada en generar entornos dignos y seguros para la niñez juarense, y se suma a otras acciones como rehabilitación de aulas, sanitarios, techumbres y mejora de accesos a planteles educativos.

Desde la Dirección de Obras Públicas se reiteró que los trabajos continuarán conforme a calendario y lineamientos técnicos, con el compromiso de entregar obras de calidad que impacten positivamente en el desarrollo académico y social de las y los estudiantes de Ciudad Juárez.

