Autorizan destrucción de más de tres mil bienes obsoletos de Seguridad Pública en Cabildo

El Ayuntamiento avaló la destrucción de equipo inservible, la donación de un camión a Matachí y comodatos para centros infantiles del IMSS.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 30, el Ayuntamiento de Juárez autorizó la desafectación, desincorporación y posterior destrucción de 3 mil 368 bienes muebles considerados inservibles y obsoletos, pertenecientes principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la Coordinación de Protección Civil.

La sesión fue encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y en ella el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, detalló que el material a destruir incluye cascos, tonfas, escudos, chalecos antibalas, radios portátiles, chaquetones, fundas y pantalones, los cuales ya no cumplen con las condiciones necesarias para su uso operativo.

Ortiz Orpinel explicó que, por razones de seguridad, estos artículos deben ser destruidos conforme a los procedimientos establecidos y posteriormente trasladados al tiradero municipal, evitando así cualquier posible reutilización indebida o riesgo para la población.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la desincorporación y donación de un camión recolector de basura al municipio de Matachí, Chihuahua. El regidor y coordinador de la Comisión Edilicia de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta Aviña, señaló que la solicitud fue presentada por la presidenta municipal de Matachí, María de Jesús Martínez, con el objetivo de fortalecer los servicios básicos en esa localidad.

El vehículo donado es un camión recolector marca Kenworth, modelo 2016, que fue dado de baja debido a sus condiciones físicas y mecánicas, además de haber excedido su vida útil conforme a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El edil precisó que esta donación no afectará la prestación del servicio de recolección de basura en Ciudad Juárez.

Asimismo, el Cabildo autorizó la celebración de un contrato de comodato con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el uso de dos predios municipales, uno de 6 mil metros cuadrados y otro de 5 mil 883 metros cuadrados, los cuales serán destinados a la instalación de Centros de Educación y Cuidado Infantil.

La regidora y coordinadora de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, Karla Michaeel Escalante Ramírez, destacó que estos centros representan una herramienta clave para apoyar a las familias trabajadoras, al ofrecer espacios seguros y accesibles para el cuidado infantil, manteniendo en todo momento la propiedad municipal de los predios.

Finalmente, se aprobó incluir en el orden del día del próximo 2 de enero de 2026 la entrega del Premio Municipal de Policía del Año 2025, en el marco del Día del Policía, para reconocer en sesión extraordinaria a elementos que han destacado por acciones más allá del deber en beneficio de la comunidad juarense.

