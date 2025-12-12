Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 12, 2025 | 15:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Autorizan destrucción de más de tres mil bienes obsoletos de Seguridad Pública en Cabildo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Ayuntamiento avaló la destrucción de equipo inservible, la donación de un camión a Matachí y comodatos para centros infantiles del IMSS.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 30, el Ayuntamiento de Juárez autorizó la desafectación, desincorporación y posterior destrucción de 3 mil 368 bienes muebles considerados inservibles y obsoletos, pertenecientes principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la Coordinación de Protección Civil.

    La sesión fue encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y en ella el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, detalló que el material a destruir incluye cascos, tonfas, escudos, chalecos antibalas, radios portátiles, chaquetones, fundas y pantalones, los cuales ya no cumplen con las condiciones necesarias para su uso operativo.

    - Publicidad - HP1

    Ortiz Orpinel explicó que, por razones de seguridad, estos artículos deben ser destruidos conforme a los procedimientos establecidos y posteriormente trasladados al tiradero municipal, evitando así cualquier posible reutilización indebida o riesgo para la población.

    En la misma sesión, el Cabildo aprobó la desincorporación y donación de un camión recolector de basura al municipio de Matachí, Chihuahua. El regidor y coordinador de la Comisión Edilicia de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta Aviña, señaló que la solicitud fue presentada por la presidenta municipal de Matachí, María de Jesús Martínez, con el objetivo de fortalecer los servicios básicos en esa localidad.

    El vehículo donado es un camión recolector marca Kenworth, modelo 2016, que fue dado de baja debido a sus condiciones físicas y mecánicas, además de haber excedido su vida útil conforme a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El edil precisó que esta donación no afectará la prestación del servicio de recolección de basura en Ciudad Juárez.

    Asimismo, el Cabildo autorizó la celebración de un contrato de comodato con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el uso de dos predios municipales, uno de 6 mil metros cuadrados y otro de 5 mil 883 metros cuadrados, los cuales serán destinados a la instalación de Centros de Educación y Cuidado Infantil.

    La regidora y coordinadora de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, Karla Michaeel Escalante Ramírez, destacó que estos centros representan una herramienta clave para apoyar a las familias trabajadoras, al ofrecer espacios seguros y accesibles para el cuidado infantil, manteniendo en todo momento la propiedad municipal de los predios.

    Finalmente, se aprobó incluir en el orden del día del próximo 2 de enero de 2026 la entrega del Premio Municipal de Policía del Año 2025, en el marco del Día del Policía, para reconocer en sesión extraordinaria a elementos que han destacado por acciones más allá del deber en beneficio de la comunidad juarense.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Comienza miércoles inmunización en Ciudad Chihuahua para 9, 10 y 11 años

    Se aplicará el biológico Pfizer pediátrico a los menores del 29 de junio al...
    Telón

    Reconocen a Artistas y Patrocinadores de Caballos Artísticos

    Se entregaron reconocimientos a los artistas encargados de la decoración y a quienes patrocinaron los...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.