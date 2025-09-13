Austria Galindo se destapa por la alcaldía de Juárez y pide a panistas enfocarse en trabajar con la gente

Publicidad - LB2 -

La subsecretaria estatal cuestionó el uso de recursos públicos en campañas disfrazadas y aseguró que su aspiración es legítima dentro del PAN.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, anunció su aspiración a contender por la presidencia municipal de Ciudad Juárez en las elecciones de 2027 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, la funcionaria panista advirtió que no es con “recursos públicos ni con campañas disfrazadas” como se gana la confianza ciudadana, sino con trabajo directo en las colonias y contacto cercano con la población.

- Publicidad - HP1

Sin mencionarlo de manera directa, Galindo hizo referencia a la polémica campaña de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) titulada “Somos Nosotros”, cuyas siglas coinciden con las del director del organismo, Sergio Nevárez, a quien señaló por utilizar programas institucionales con fines de promoción personal.

“La tierra se trabaja en el campo, no en el escritorio pintando paredes con dinero público. Ahí es donde verdaderamente se gana la confianza de la gente”, expresó, marcando distancia de lo que calificó como prácticas de precampaña disfrazadas.

Galindo subrayó que su decisión de levantar la mano es un derecho legítimo dentro del PAN y que no requiere autorización de nadie para hacerlo. Recordó que desde su paso como regidora del Ayuntamiento trabajó en temas como la recolección de basura, experiencia que considera parte de su trayectoria ligada al servicio público.

“Desde que tengo uso de razón soñé con encabezar la administración municipal. Me he preparado toda mi vida para hacerlo distinto, porque conozco Juárez desde todas sus aristas”, sostuvo.

El anuncio ocurre mientras el PAN en Juárez se encuentra en proceso de renovación de su dirigencia municipal, que servirá como antesala a la definición de candidaturas rumbo a 2027. En este escenario, la aspiración de Austria Galindo se perfila como uno de los primeros movimientos internos de cara a una contienda que será estratégica para definir la correlación de fuerzas frente a Morena y sus aliados en la frontera.

con información de axion sin limite