Aumentan comités de vecinos en esta administración

Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social se reunieron con el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, quien les informó sobre la consolidación de los comités de vecinos.

Ciudad Juárez, Chih .- El funcionario informó a la Comisión integrada por el regidor Pedro Alberto Matus Peña y Luz Clara Cristo Sosa, que en lo que va del año se han conformado 154 comités y en total se tienen 263 vigentes.

Es decir, que en los últimos meses, de los 109 que ya existían, aumentó considerablemente la formación de estas agrupaciones, mencionó,

La importancia de estos comités es que ellos son un apoyo para el Gobierno Municipal, porque se reúnen, se coordinan y trabajan para promover mejoras al lugar donde viven.

Comentó que cada comité tiene un periodo de dos años de duración y en algunos casos los mismos integrantes informan que tienen la intención de continuar, por lo que se les apoya si los vecinos están de acuerdo de que continúen.

Agregó que también hay apoyo por parte de la Dirección para que los integrantes mejoren sus interacciones con las dependencias que se tengan que solicitar trabajos que impacten positivamente la colonia o fraccionamiento donde habitan.

