Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 3, 2025 | 16:21
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Aumentan comités de vecinos en esta administración

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social se reunieron con el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, quien les informó sobre la consolidación de los comités de vecinos.

    Ciudad Juárez, Chih .- El funcionario informó a la Comisión integrada por el regidor Pedro Alberto Matus Peña y Luz Clara Cristo Sosa, que en lo que va del año se han conformado 154 comités y en total se tienen 263 vigentes.

    Es decir, que en los últimos meses, de los 109 que ya existían, aumentó considerablemente la formación de estas agrupaciones, mencionó,

    - Publicidad - HP1

    La importancia de estos comités es que ellos son un apoyo para el Gobierno Municipal, porque se reúnen, se coordinan y trabajan para promover mejoras al lugar donde viven.

    Comentó que cada comité tiene un periodo de dos años de duración y en algunos casos los mismos integrantes informan que tienen la intención de continuar, por lo que se les apoya si los vecinos están de acuerdo de que continúen.

    Agregó que también hay apoyo por parte de la Dirección para que los integrantes mejoren sus interacciones con las dependencias que se tengan que solicitar trabajos que impacten positivamente la colonia o fraccionamiento donde habitan.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Telón

    Será proyectada Con ganas de triunfar, en el Centro Comunitario Anapra

    El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa acercando el cine...
    Deportes

    Siguen los grandes eventos en el Sport Fest 2025

    Este miércoles fue presentada la actividad deportiva que tendrá la sexta semana del Sport...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.