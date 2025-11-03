Atrae Casa de Terror “El Sótano” a más de mil 900 visitantes en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

Con gran aceptación del público juarense, concluyó la experiencia inmersiva de la Casa de Terror “El Sótano”, organizada por el área de eventos del Parque Central Oriente como parte de las actividades de temporada por Halloween. Durante cuatro semanas, mil 974 personas vivieron el recorrido lleno de efectos especiales, escenografías escalofriantes y actuaciones en vivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diseñada como una experiencia dirigida a jóvenes y adultos, “El Sótano” ofreció una propuesta de suspenso y adrenalina que combinó ambientaciones oscuras, elementos sonoros y visuales, así como una narrativa interactiva que mantuvo en tensión a los asistentes en cada sección del recorrido.

El evento se desarrolló de manera segura y bajo un esquema de horarios controlados, lo que permitió que los grupos ingresaran sin aglomeraciones y con atención personalizada. El proyecto fue planeado y ejecutado por un equipo multidisciplinario de técnicos, creativos y actores locales, quienes convirtieron el espacio del sótano del parque en un auténtico laberinto de terror.

Desde su apertura, “El Sótano” superó las expectativas en cuanto a afluencia, consolidándose como una de las principales atracciones recreativas en la ciudad durante la temporada de octubre. La respuesta positiva del público reflejó el interés por propuestas culturales y de entretenimiento alternativo que aprovechan los espacios públicos de forma creativa.

La administración del Parque Central agradeció a los casi dos mil visitantes por su entusiasmo y respeto durante el recorrido, así como al equipo de producción y talento artístico que participó en la planeación y operación del proyecto.

Además, se informó que debido al éxito obtenido este año, se contempla replicar y mejorar la experiencia para futuras ediciones, incluyendo nuevos elementos temáticos, mayor capacidad y más funciones para atender la creciente demanda del público fronterizo.

Con estas acciones, el Parque Central Oriente refuerza su papel como un centro de convivencia, cultura y recreación para las familias juarenses, ofreciendo actividades que fortalecen el tejido social y promueven el uso activo de los espacios públicos.

