octubre 14, 2025
    octubre 14, 2025 | 16:08
    Atienden rejillas pluviales en Av. Tecnológico, exhorta Limpia a evitar tirar basura en la vía pública

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de prevenir encharcamientos y mantener en buen funcionamiento el sistema de drenaje pluvial, personal de la Dirección de Limpia continúa con las labores de limpieza y desazolve en las rejillas ubicadas sobre la avenida Tecnológico, a la altura del Parque Central.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante las acciones han retirado residuos sólidos, hojas secas y material arrastrado por las recientes lluvias, que podrían generar taponamientos e impedir el libre flujo del agua hacia las alcantarillas.

    El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, exhortó a la ciudadanía a disponer correctamente de sus desechos y evitar arrojarlos en la vía pública, ya que estos terminan obstruyendo las rejillas y provocando afectaciones durante las precipitaciones.

    “Nuestro personal trabaja de manera permanente para mantener la ciudad limpia, pero es importante que como comunidad hagamos lo que nos corresponde. Si cada ciudadano deposita su basura en el lugar correcto, evitamos taponamientos y reducimos riesgos de inundación”, señaló el funcionario.

    El Gobierno Municipal reitera el llamado a no tirar basura, botellas, bolsas o desechos orgánicos en calles y banquetas; recuerda que estas pequeñas acciones contribuyen al buen funcionamiento de la infraestructura pluvial y a la seguridad de todos los juarenses.

