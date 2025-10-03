Movil - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 15:40
    Atienden denuncia ciudadana con operativo de reordenamiento urbano en Cerradas de Santa Isabel

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Limpia, en coordinación con distintas dependencias municipales, llevó a cabo este viernes un operativo en el fraccionamiento Cerradas de Santa Isabel, tras atender una denuncia ciudadana que señalaba la operación irregular de un taller mecánico en una vivienda.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director de Limpia, Gibran Solís, informó que en el lugar se detectó un importante acumulamiento de vehículos en estado de “yonque”, llantas en desuso y aceite quemado, lo cual representaba un riesgo de contaminación al encontrarse cerca del pozo de absorción del fraccionamiento.

    “Hoy concluimos la semana con este operativo que atiende a una denuncia recibida a través de medios digitales, en la que se nos hizo saber de esta operación indebida. Encontramos no solo acumulamiento de autos y llantas, sino también residuos de aceite quemado que ponían en riesgo el medio ambiente y la salud de las familias de la zona”, explicó.

    Solís indicó que por estas irregularidades se aplicaron dos multas de 100 UMAS (Unidad de medida y actualización) cada una, con base en lo establecido en el Reglamento de Aseo y Generación Urbana.

    Asimismo, recordó que estas acciones forman parte del programa de reordenamiento urbano, que a lo largo de la semana realizó diversas intervenciones, entre ellas el retiro de barandales que obstruían la vía pública y la notificación a comercios sobre la importancia de mantener despejados los frentes de sus negocios.

    “Quiero insistir en que estos operativos son permanentes. Trabajamos de manera conjunta con las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Regulación Comercial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación de Seguridad Vial y Servicios Públicos. La mejor forma de evitar sanciones es anticiparse y cumplir con lo que establece la normativa. Las multas son altas y se pueden prevenir atendiendo el correcto funcionamiento de sus giros”, señaló.

    El funcionario reiteró que el Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Cruz Pérez Cuéllar, seguirá dando atención a las múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con la obstrucción de banquetas, colocación de letreros sin permiso y desechos en la vía pública.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

