Atienden a más de 1,200 juarenses en los CAM Móviles del JuárezBus durante octubre y noviembre

Los módulos móviles continúan recorriendo la ciudad para facilitar trámites de tarjetas preferenciales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 1,200 juarenses han sido beneficiados durante octubre y lo que va de noviembre con los servicios de los Centros de Atención Móvil (CAM) del sistema JuárezBus, informó la Secretaría General de Gobierno a través de la Operadora de Transporte (OTV). Estos módulos han acercado la emisión, renovación y reposición de tarjetas preferenciales a distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso al servicio para personas con derecho a tarifas reducidas.

Los CAM Móviles forman parte de una estrategia para descentralizar los trámites relacionados con el transporte público, especialmente para personas adultas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, quienes pueden obtener su tarjeta preferencial con un proceso más ágil y cercano a sus colonias. La iniciativa ha tenido buena respuesta, superando el millar de atenciones en apenas mes y medio de operación continua.

Para continuar con la atención directa, los CAM Móviles estarán operando del 18 al 22 de noviembre en diferentes sedes. El lunes 18 se ubicarán en el Parque Casita; los días 19 y 20 en la Estación Puerto Tarento; el jueves 21 en el Estadio 8 de Noviembre y finalmente el viernes 22 frente al supermercado Riberas. En todos los puntos, el horario de atención será de 10:00 a 16:00 horas.

Adicionalmente, el personal de los CAM ofrece atención regular los martes, miércoles y viernes de 9:00 a 16:00 horas, mientras que los jueves y sábados el horario es de 9:00 a 15:00 horas. Durante estas jornadas, las y los usuarios pueden tramitar la emisión de su tarjeta preferencial por primera vez o solicitar una reposición, ambas con un costo de 30 pesos. En el caso de la renovación, el trámite es completamente gratuito.

La tarjeta preferencial permite a las personas usuarias acceder a tarifas reducidas en el sistema JuárezBus, lo que representa un ahorro importante para quienes hacen uso frecuente del transporte público. Las autoridades invitan a quienes aún no cuentan con este beneficio a acercarse a los módulos móviles o consultar los requisitos para su obtención.

Para resolver dudas, solicitar orientación o conocer los puntos de atención fijos, los interesados pueden comunicarse a la línea directa del JuárezBus al número 656 852 7384, donde recibirán atención personalizada sobre los trámites, documentos requeridos y beneficios del programa.

