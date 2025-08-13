Atiende Protección Civil afectaciones por lluvias

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Protección Civil reportó la atención de 10 servicios prioritarios derivados de las lluvias registradas la noche del martes.

Ciudad Juárez, Chih .- Sergio Rodríguez, titular de la dependencia, dijo que durante los recorridos efectuados en distintos puntos de la ciudad, se auxilió a 30 conductores que quedaron varados debido a las inundaciones en las calles.

Además, indicó, personal de la dependencia estuvo inspeccionando los diques, pozos de captación y pasos a desnivel para verificar su funcionamiento y prevenir mayores riesgos.

Explicó que entre las afectaciones está la inundación de cinco viviendas, el arrastre y la inundación de tres vehículos, un incendio en un árbol y la caída de un poste sobre varios domicilios. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ni pérdidas humanas.

Rodríguez indicó que aunque la lluvia se presentó en toda la ciudad, la mayor afectación fue en la Zona Norponiente, en las colonias Felipe Ángeles, Fronteriza Baja, Sarabia, Sara Lugo, Ladrillera, Siglo XXI, Altavista, Bellavista, Mariano Escobedo, Galeana, Plutarco Elías Calles, 16 de Septiembre y San Antonio, además de la Zona Centro.

Rodríguez destacó que se mantendrá la vigilancia en las zonas de riesgo y se continuará con las acciones preventivas para atender posibles contingencias derivadas de nuevas precipitaciones.

