Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 13, 2025 | 10:58
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Atiende Protección Civil afectaciones por lluvias

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Dirección General de Protección Civil reportó la atención de 10 servicios prioritarios derivados de las lluvias registradas la noche del martes.

    Ciudad Juárez, Chih .- Sergio Rodríguez, titular de la dependencia, dijo que durante los recorridos efectuados en distintos puntos de la ciudad, se auxilió a 30 conductores que quedaron varados debido a las inundaciones en las calles.

    Además, indicó, personal de la dependencia estuvo inspeccionando los diques, pozos de captación y pasos a desnivel para verificar su funcionamiento y prevenir mayores riesgos.

    - Publicidad - HP1

    Explicó que entre las afectaciones está la inundación de cinco viviendas, el arrastre y la inundación de tres vehículos, un incendio en un árbol y la caída de un poste sobre varios domicilios. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ni pérdidas humanas.

    Rodríguez indicó que aunque la lluvia se presentó en toda la ciudad, la mayor afectación fue en la Zona Norponiente, en las colonias Felipe Ángeles, Fronteriza Baja, Sarabia, Sara Lugo, Ladrillera, Siglo XXI, Altavista, Bellavista, Mariano Escobedo, Galeana, Plutarco Elías Calles, 16 de Septiembre y San Antonio, además de la Zona Centro.

    Rodríguez destacó que se mantendrá la vigilancia en las zonas de riesgo y se continuará con las acciones preventivas para atender posibles contingencias derivadas de nuevas precipitaciones.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Arranca la construcción de domo y gimnasio al aire libre en TecNM-ITCJ

    Como parte de los trabajos del Presupuesto Participativo 2025, la Dirección General de Obras...
    Estado

    Xóchitl Contreras: Preocupa que el alcalde Pérez Cuéllar use mesas de seguridad para filtrar información al crimen organizado

    La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, condenó enérgicamente los hechos...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.