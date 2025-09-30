Atiende Obras Públicas con bacheo nocturno tramos de avenidas De las Torres y De los Aztecas

Publicidad - LB2 -

Bajo el programa de Brigadas Especiales de Bacheo, la Dirección General de Obras Públicas mantiene trabajos nocturnos en calles de la ciudad, con el propósito de no interrumpir el tráfico vehicular, principalmente en vialidades con más movilidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, comentó que durante la noche de ayer fueron atendidos los laterales de la avenida De las Torres, en el tramo de Manuel J. Clouthier a bulevar Zaragoza, de norte a sur, detallando que el día de hoy se dará continuidad a este trabajo por el lateral de sur a norte.

Así mismo, otro de los puntos atendidos fue la avenida De los Aztecas, desde la glorieta del bulevar Zaragoza hacía Perimetral Carlos Amaya, mientras que la calle Batalla de Juárez y Camino Viejo a San José también fueron atendidas, consideradas como calles secundarias.

- Publicidad - HP1

El titular pidió a los guiadores que circulan por las noches a ser cuidadosos y pacientes por los trabajos que se efectúan, pues señaló que desde las 9:00 de la noche ya se pueden ver cuadrillas de la dependencia trabajando con personal y maquinaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.