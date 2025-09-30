Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 30, 2025 | 16:19
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Atiende Obras Públicas con bacheo nocturno tramos de avenidas De las Torres y De los Aztecas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Bajo el programa de Brigadas Especiales de Bacheo, la Dirección General de Obras Públicas mantiene trabajos nocturnos en calles de la ciudad, con el propósito de no interrumpir el tráfico vehicular, principalmente en vialidades con más movilidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, comentó que durante la noche de ayer fueron atendidos los laterales de la avenida De las Torres, en el tramo de Manuel J. Clouthier a bulevar Zaragoza, de norte a sur, detallando que el día de hoy se dará continuidad a este trabajo por el lateral de sur a norte.

    Así mismo, otro de los puntos atendidos fue la avenida De los Aztecas, desde la glorieta del bulevar Zaragoza hacía Perimetral Carlos Amaya, mientras que la calle Batalla de Juárez y Camino Viejo a San José también fueron atendidas, consideradas como calles secundarias.

    - Publicidad - HP1

    El titular pidió a los guiadores que circulan por las noches a ser cuidadosos y pacientes por los trabajos que se efectúan, pues señaló que desde las 9:00 de la noche ya se pueden ver cuadrillas de la dependencia trabajando con personal y maquinaria.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    ADN TV

    LOS ANALISTAS 042 | Claudia Sheinbaum en Juárez

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Juárez está en el centro...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Impulsa Desarrollo Rural proyectos para aprovechar frutos no comerciales

    Durante los últimos ciclos agrícolas, la Dirección de Desarrollo Rural ha identificado un importante...
    Juárez / El Paso

    Dan a conocer agenda cultural para Festival Indígena Umukí

    El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), a través de la Unidad Especializada en...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.