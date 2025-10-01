Atiende Ecología a los juarenses con el programa de nebulizaciones

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Ecología sigue atendiendo a los juarenses a través de las jornadas de nebulización que realiza por distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, indicó que esta semana el personal trabajó en el dique de El Mezquital, ubicado en la calle Agave, a fin de evitar riesgo a las familias.

Estos trabajos se realizan con máquinas que se trasladan dentro de las unidades de Ecología y aunque la nebulización mata bichos, es amigable con la vegetación y las mascotas.

El funcionario comentó que empleados de la dependencia siguen trabajando en nebulizar los puntos de mayor riesgo en la ciudad.

Hace unos días, el personal operativo de Ecología estuvo nebulizando el bulevar Juan Pablo II, desde la avenida Francisco Villarreal Torres, hasta Libramiento; además atendieron El Punto, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, así como el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).

Los lugares atendidos son parques y áreas verdes, así como diques, canales y acequias, dijo el director de Ecología.

