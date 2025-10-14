Atendió SSPM 300 llamados por contingencias climatológicas

Publicidad - LB2 -

Las colonias del norponiente fueron las más afectadas y por consecuencia, las que más ayuda demandaron.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que, como resultado de las lluvias presentadas durante la noche y madrugada recientes, agentes de la corporación atendieron aproximadamente 300 incidentes relacionados con afectaciones climatológicas en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones se realizaron en respuesta a reportes ciudadanos recibidos a través del número de emergencias 911, los números comunitarios de los distintos Distritos Policiales, así como durante los patrullajes preventivos. Cabe destacar que alrededor de 45 atenciones derivaron directamente de los recorridos de vigilancia realizados por los elementos policiales el resto fueron llamados a los números de emergencia.

- Publicidad - HP1

Entre los principales apoyos brindados se encuentran:

• Inundaciones

• Auxilios ciudadanos

• Rescates

• Caídas de bardas

• Derrumbes

• Vehículos descompuestos

• Accidentes de tránsito

• Encharcamientos y desbordamientos

Las colonias con mayor afectación fueron: Aztecas, Héroes de la Revolución, Nuevo Hipódromo, Cerradas de Parque, Libertad, Chamizal, Granjas de Chapultepec, Reforma, Casas Grandes, División del Norte, Granjero, Las Arcadas, Manuel Valdez y Misión de los Lagos.

Galería

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.