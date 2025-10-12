Movil - LB1A -
octubre 12, 2025
    octubre 12, 2025 | 21:31
    Atendió Protección Civil derrumbe en finca de adobe en la colonia Arroyo Colorado

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Protección Civil informó que este día elementos de la dependencia atendieron el reporte de un derrumbe registrado en una finca construida de adobe, ubicada en la colonia Arroyo Colorado.

    Ciudad Juárez, Chih .- Al lugar acudió la Máquina número 10 del Departamento de Bomberos, cuyos elementos realizaron las labores correspondientes de verificación y apoyo, con el objetivo de descartar riesgos adicionales en la estructura afectada.

    Durante la revisión se confirmó que no se reportaron personas lesionadas, por lo que la situación fue controlada sin incidentes mayores.

    La dependencia exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier daño estructural o riesgo de colapso en viviendas antiguas o construidas con materiales frágiles, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las personas.

