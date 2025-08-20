Atendió J+ hundimiento en la Av. López Mateos

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de reparación de un hundimiento sobre la Avenida López Mateos, a la altura del cruce con la avenida Óscar Flores.

Ciudad Juárez, Chih .- Cuadrillas del departamento de alcantarillado de la J+, repusieron de 18 metros de colector de 24 pulgadas, en el carril de extrema derecha con sentido de norte a sur, en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Para estas labores se utilizó maquinaria especializada, dos excavadoras, camiones de volteo y dos cuadrillas del organismo, que atendieron el reporte para restablecer el servicio en la red sanitaria.

- Publicidad - HP1

Los trabajos quedarán concluidos este miércoles para posteriormente dar paso al bacheo y permitir la normal circulación vehicular.

La J+ en acción, reafirma su compromiso con la ciudadanía, respondiendo de manera oportuna a los reportes para el buen funcionamiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.