Atendió J+ hundimiento en la Av. López Mateos

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de reparación de un hundimiento sobre la Avenida López Mateos, a la altura del cruce con la avenida Óscar Flores.
Ciudad Juárez, Chih .- Cuadrillas del departamento de alcantarillado de la J+, repusieron de 18 metros de colector de 24 pulgadas, en el carril de extrema derecha con sentido de norte a sur, en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.
Para estas labores se utilizó maquinaria especializada, dos excavadoras, camiones de volteo y dos cuadrillas del organismo, que atendieron el reporte para restablecer el servicio en la red sanitaria.
Los trabajos quedarán concluidos este miércoles para posteriormente dar paso al bacheo y permitir la normal circulación vehicular.
La J+ en acción, reafirma su compromiso con la ciudadanía, respondiendo de manera oportuna a los reportes para el buen funcionamiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad.
