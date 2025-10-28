Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 28, 2025 | 16:12
    Atendió Estado a 16 escuelas de Ciudad Juárez afectadas por las lluvias

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), entregó cubetas de impermeabilizante para el mantenimiento de planteles de Educación Básica de Ciudad Juárez, afectados por las recientes lluvias.

    Ciudad Juárez, Chih .- Como parte de las acciones para garantizar espacios dignos y seguros para la comunidad estudiantil, se brindó atención a 16 escuelas que presentaron distintas afectaciones por las precipitaciones, principalmente filtraciones, humedad y deterioro en techos y paredes.

    El personal del Ichife Zona Norte realizó la entrega de 90 cubetas de impermeabilizante, para apoyar a cada institución en los trabajos de mantenimiento y reparación correspondientes.

    El Gobierno del Estado trabaja por el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes juarenses, por lo cual atiende de manera inmediata las necesidades derivadas de los fenómenos meteorológicos, para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades escolares.

