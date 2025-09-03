Atendió Ecología 31 instituciones a través de Fumigación por tu Escuela

Publicidad - LB2 -

En menos de una semana, la Dirección de Ecología lleva 31 instituciones educativas atendidas como parte del programa Fumigación por tu Escuela.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, indicó que esta semana cuentan con una amplia lista de instituciones educativas que estará visitando el personal de Ecología, con el propósito de cuidar la salud de los estudiantes.

Comentó que las acciones se realizan desde antes del regreso a clases y continuarán hasta abarcar las escuelas que soliciten el servicio.

El funcionario dijo que iniciaron con escuelas del sector poniente, pero actualmente están atendiendo las solicitudes del suroriente, incluso en las colonias conocidas como los kilómetros.

También mencionó que durante el año se han fumigado diversas zonas de la ciudad, por lo que se adquirió una camioneta, equipo de fumigación y el químico que se utiliza.

Las escuelas que requieran el apoyo deben solicitar la fumigación a la Dirección de Educación Municipal, en la calle Ignacio Ramírez, número 351, en la colonia Partido Romero, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

También pueden marcar al número telefónico 656-737-0600 para mayor información.

