Atenderá Cruzada por el Agua también los fines de semana

Las acciones en beneficio de la comunidad continúan diariamente con la entrega de agua potable por parte de la Dirección General de Desarrollo Social mediante el programa Cruzada por el agua.

Ciudad Juárez, Chih .- “Este día llevamos el líquido a las colonias Valle Dorado, Granjas Polo Gamboa, Granjas Santa Elena, así como la Campesina 1 y 2”, informó el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

El funcionario dijo que mañana sábado también habrá entregas en las colonias en donde la presión del servicio ha estado baja, debido a la demanda de agua por las altas temperaturas.

“Aunado a este programa, también seguimos con la entrega de tinacos para ayudar a las personas que batallan o de plano no cuentan con recipientes de almacenamiento de un tamaño considerable; para ello, el Gobierno Municipal los apoya con tinacos que tienen capacidad para 250 y 450 litros”, dijo el funcionario.

