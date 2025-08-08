Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 8, 2025 | 13:51
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Atenderá Cruzada por el Agua también los fines de semana

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Las acciones en beneficio de la comunidad continúan diariamente con la entrega de agua potable por parte de la Dirección General de Desarrollo Social mediante el programa Cruzada por el agua.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Este día llevamos el líquido a las colonias Valle Dorado, Granjas Polo Gamboa, Granjas Santa Elena, así como la Campesina 1 y 2”, informó el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

    El funcionario dijo que mañana sábado también habrá entregas en las colonias en donde la presión del servicio ha estado baja, debido a la demanda de agua por las altas temperaturas.

    - Publicidad - HP1

    “Aunado a este programa, también seguimos con la entrega de tinacos para ayudar a las personas que batallan o de plano no cuentan con recipientes de almacenamiento de un tamaño considerable; para ello, el Gobierno Municipal los apoya con tinacos que tienen capacidad para 250 y 450 litros”, dijo el funcionario.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Lleva COESPO despensas a 16 albergues para personas migrantes en Juárez y Ascensión

    Suman 65 las organizaciones apoyadas del 1 de enero al 31 de julio del...
    México

    Se destinarán 40 mdp recuperados de la corrupción en subasta a salud de Pueblo Amuzgo

    El objetivo de los Planes de Justicia es trabajar con las comunidades para ver...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.