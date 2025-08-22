¡Atención! Tendrá JuárezBus desvíos temporales por el “Juangabrielísimo 2025”

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del sistema JuárezBus que, con motivo de las actividades del “Juangabrielísimo 2025”, se implementarán desvíos en las rutas BRT-2 y BRT-3.

Ciudad Juárez, Chih .- A continuación, se detallan las modificaciones programadas hasta el 27 de agosto:

•Domingo 24 de agosto – Carrera 5K

Sentido norte a sur: El recorrido iniciará sobre la avenida 16 de Septiembre, descenderá por la avenida Francisco Villa y continuará por las avenidas Vicente Guerrero y De los Insurgentes. Posteriormente, subirá por la calle Fernando Montes de Oca y la avenida De la Raza, para reincorporarse a la avenida De las Américas.

Sentido sur a norte: El recorrido se modificará desde la avenida De las Américas, seguirá por la avenida De la Raza, subirá por la calle Paraguay, y continuará por la avenida Vicente Guerrero. Posteriormente, pasará por la calle Ramón Corona, Galeana, Manuel Bernal y la avenida Francisco Villa, para finalmente retomar la avenida 16 de Septiembre.

Este ajuste estará vigente desde 6:00 de la tarde hasta la conclusión del evento.

•23, 25, 26 y 27 de agosto

Sentido norte a sur: El recorrido se desviará por la calle Ignacio de la Peña, y se incorporará posteriormente a la avenida 16 de Septiembre.

Sentido sur a norte: El recorrido se modificará por la calle Carlos Villarreal, y se reincorporará igualmente a la avenida 16 de Septiembre.

El ajuste aplicará a partir de las 3:00 de la tarde hasta la conclusión de las actividades programadas cada día.

Se invita a las y los usuarios de JuárezBus a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales y a la línea de atención 656 852-73-84 para conocer próximas actualizaciones.

