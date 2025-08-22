Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 16:37
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    ¡Atención! Tendrá JuárezBus desvíos temporales por el “Juangabrielísimo 2025”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del sistema JuárezBus que, con motivo de las actividades del “Juangabrielísimo 2025”, se implementarán desvíos en las rutas BRT-2 y BRT-3.

    Ciudad Juárez, Chih .- A continuación, se detallan las modificaciones programadas hasta el 27 de agosto:

    •Domingo 24 de agosto – Carrera 5K

    - Publicidad - HP1

    Sentido norte a sur: El recorrido iniciará sobre la avenida 16 de Septiembre, descenderá por la avenida Francisco Villa y continuará por las avenidas Vicente Guerrero y De los Insurgentes. Posteriormente, subirá por la calle Fernando Montes de Oca y la avenida De la Raza, para reincorporarse a la avenida De las Américas.

    Sentido sur a norte: El recorrido se modificará desde la avenida De las Américas, seguirá por la avenida De la Raza, subirá por la calle Paraguay, y continuará por la avenida Vicente Guerrero. Posteriormente, pasará por la calle Ramón Corona, Galeana, Manuel Bernal y la avenida Francisco Villa, para finalmente retomar la avenida 16 de Septiembre.

    Este ajuste estará vigente desde 6:00 de la tarde hasta la conclusión del evento.

    •23, 25, 26 y 27 de agosto

    Sentido norte a sur: El recorrido se desviará por la calle Ignacio de la Peña, y se incorporará posteriormente a la avenida 16 de Septiembre.

    Sentido sur a norte: El recorrido se modificará por la calle Carlos Villarreal, y se reincorporará igualmente a la avenida 16 de Septiembre.

    El ajuste aplicará a partir de las 3:00 de la tarde hasta la conclusión de las actividades programadas cada día.

    Se invita a las y los usuarios de JuárezBus a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales y a la línea de atención 656 852-73-84 para conocer próximas actualizaciones.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 038 | Rivalidad Juárez Vs Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ¡Viernes candente en Ciudad...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Obtiene FPFCH la máxima calificación crediticia “AAA”

    Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para garantizar más...
    Universitas

    Exigen alumnos de la UACJ mejores condiciones del transporte que les presta el servicio

    Las autoridades universitarias se comprometieron a tocar el tema con el Gobierno del Estado,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.