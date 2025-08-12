¡Atención! Cerrarán calles por evento “Amor eterno, Juárez en la Juárez 2025”

Publicidad - LB2 -

En el marco del evento “Amor eterno, Juárez en la Juárez 2025”, a desarrollarse el próximo sábado 16 de agosto, la Coordinación General de Seguridad Vial cerrará la avenida Juárez en el tramo que va desde la avenida 16 de Septiembre hasta la calle Tlaxcala, en un horario de las 06:00 de la mañana del sábado hasta las 05:00 de la mañana del día siguiente.

Ciudad Juárez, Chih .- Para coadyuvar en las labores de prevención y vigilancia de esta popular verbena, esta dependencia municipal implementará un operativo especial de resguardo en el que participarán 18 policías viales, un mando responsable y seis unidades patrulla.

Debido a esta festividad y al cierre del acceso del túnel de la 16 de Septiembre, los usuarios del puente internacional Paso del Norte que viajan a El Paso, Texas, deberán incorporarse a la línea de cruce siguiendo la siguiente desviación:

Avenida 16 de Septiembre y tomar la lateral para ingresar a la avenida Francisco Villa

Dirigirse a la calle Rivas Guillén hasta tomar la David Herrera Jordán rumbo al poniente

Incorporarse a la Francisco Villa nuevamente y dirigirse a la calle Cristóbal Colón

Finalmente, ingresar a la calle Manuel Doblado para tomar la calle Azucenas e ingresar al puente internacional

Por lo anterior, se invita a los usuarios de esta zona a tomar las precauciones necesarias para evitar congestionamientos o contratiempos durante sus traslados, además de recomendarles:

Ceder el paso en todo momento.

Manejar con cortesía y respeto.

No conducir bajo los influjos de bebidas alcohólicas.

Respetar los límites de velocidad y los señalamientos viales.

Utilizar pasos peatonales.

Hacer caso a los policías viales.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

