Atacan civiles a elementos de la Policía Estatal en Moris

Extraoficialmente se menciona de un agente muerto y algunos más heridos.

Moris, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fueron objeto de un nuevo ataque que extraoficialmente dejó un muerto, y que provocó la movilización de agentes de todo el estado al lugar de los hechos en el municipio de Moris, ubicado en la sierra de Chihuahua.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Chihuahua como estado registra al momento 8 policías asesinados durante este 2025, como reflejo de la crisis de seguridad que viven las corporaciones encargadas de combatir el crimen.

La mañana de este martes, un grupo de civiles armados atacaron a balazos a policías estatales sobre una brecha del municipio de Moris, de acuerdo a versiones extraoficiales.

Las versiones indican que hay un policía sin vida y otros heridos, sin embargo, hasta el momento la versión no ha sido confirmada.

Lo que si se mencionó es que decenas de policías estatales fueron enviados a Moris desde diferentes puntos de la entidad, a investigar los hechos.

Son varios los hechos en donde los elementos estatales han resultado objetivo de los grupos delincuenciales que operan en la entidad, y es que hace unos días agentes estatales y soldados se enfrentaron a balazos contra civiles, en las inmediaciones del municipio citado.

En ese evento, dos civiles fueron abatidos, otro fue detenido además del aseguramiento de armas y un vehículo, todo esto fue consignado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ya que los fallecidos y la unidad con los cuerpos quedaron en territorio del estado vecino.

El pasado 26 de agosto, se reveló que 10 elementos policiales fueron rodeados por más de 80 miembros del crimen organizado que los desarmaron, hincaron y golpearon el pasado domingo en la comunidad Catedral, municipio de Guadalupe y Calvo.

El comandante Miguel Adolfo Lozoya, asignado a la Zona Noroeste con cabecera en Nuevo Casas Grandes, fue herido de gravedad por desconocidos cuando salía de su hogar el 18 de septiembre, sin que hasta el momento se pueda esclarecer.

Estos son solo algunos de las agresiones en contra de las corporaciones policiacas, con saldo de 8 muertos y diversos heridos durante este 2025.

