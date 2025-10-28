Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 28, 2025 | 17:44
    Atacan a empleados de tortillería; hay tres muertos y dos heridos

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Los hechos sucedieron en la colonia Héroes de la Revolución.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Tres hombres sin vida y dos personas lesionadas, fue el saldo del ataque registrado en una tortillería de la Colonia Héroes de la Revolución, la tarde de este martes.

    La tortillería está ubicada en las calles Juan Cobos y Guadalupe Castillas, de la colonia Héroes de la Revolución.

    Testigos dijeron que, sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el local, aparentemente empleados del negocio.

    Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional arribaron al sitio para acordonar la zona y resguardar la escena del crimen.

    Paramédicos atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.

    Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se han dado a conocer más detalles sobre los agresores.

