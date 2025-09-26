Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 26, 2025 | 13:46
    InicioEstadoJuárez / El Paso
    Foto: Uriel Venegas/ADN ©️

    Aspirantes del PAN a la alcaldía de Juárez acuden al evento de Claudia Sheinbaum

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Gilberto Loya y Sergio Nevárez fueron ubicados en zona secundaria durante la visita presidencial.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un gesto que llamó la atención del panorama político local, los aspirantes del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Gilberto Loya Chávez y Sergio Nevárez Rodríguez, acudieron al evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado este jueves en la frontera como parte de su primera gira oficial por Chihuahua.

    Aunque su presencia fue discreta y se les observó en una zona apartada del recinto, ambos perfiles panistas asistieron como parte del sector político interesado en conocer de primera mano los planteamientos del nuevo gobierno federal y sus implicaciones para Ciudad Juárez.

    - Publicidad - HP1

    Tanto Loya como Nevárez figuran entre los nombres que suenan con fuerza rumbo al proceso electoral local de 2027, y su participación en un evento de la Cuarta Transformación fue interpretada por algunos como un acto de apertura institucional y por otros como un movimiento estratégico de posicionamiento.

    La asistencia de ambos se dio en medio de una notable concentración de actores políticos identificados con Morena y sus aliados, lo que evidenció la pluralidad de intereses en torno a la visita presidencial, aunque también marcó una diferencia en los espacios de visibilidad asignados, con preferencia para los cuadros afines al oficialismo.

    Durante su estancia, no se tendrán intervenciones públicas por parte de Loya o Nevárez, quienes observaron un perfil bajo pero no pasaron desapercibidos entre la audiencia política local.

    La visita de Sheinbaum Pardo a Juárez incluyó mensajes centrados en programas sociales, estrategias de prevención y el arranque de la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales, con participación de más de un millón de jóvenes en todo el país.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    ADN TV

    LOS ANALISTAS 042 | Claudia Sheinbaum en Juárez

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Juárez está en el centro...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Cruz Pérez Cuéllar acude al llamado de Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez

    El alcalde juarense acudió a la presidenta de la República durante su visita oficial...
    Juárez / El Paso

    Diputados locales por Juárez acuden en bloque al informe de Claudia Sheinbaum

    Legisladores afines a la Secretaría de Bienestar respaldan visita presidencial en la frontera. Ciudad Juárez,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.