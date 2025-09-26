Aspirantes del PAN a la alcaldía de Juárez acuden al evento de Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Gilberto Loya y Sergio Nevárez fueron ubicados en zona secundaria durante la visita presidencial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un gesto que llamó la atención del panorama político local, los aspirantes del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Gilberto Loya Chávez y Sergio Nevárez Rodríguez, acudieron al evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado este jueves en la frontera como parte de su primera gira oficial por Chihuahua.

Aunque su presencia fue discreta y se les observó en una zona apartada del recinto, ambos perfiles panistas asistieron como parte del sector político interesado en conocer de primera mano los planteamientos del nuevo gobierno federal y sus implicaciones para Ciudad Juárez.

Tanto Loya como Nevárez figuran entre los nombres que suenan con fuerza rumbo al proceso electoral local de 2027, y su participación en un evento de la Cuarta Transformación fue interpretada por algunos como un acto de apertura institucional y por otros como un movimiento estratégico de posicionamiento.

La asistencia de ambos se dio en medio de una notable concentración de actores políticos identificados con Morena y sus aliados, lo que evidenció la pluralidad de intereses en torno a la visita presidencial, aunque también marcó una diferencia en los espacios de visibilidad asignados, con preferencia para los cuadros afines al oficialismo.

Durante su estancia, no se tendrán intervenciones públicas por parte de Loya o Nevárez, quienes observaron un perfil bajo pero no pasaron desapercibidos entre la audiencia política local.

La visita de Sheinbaum Pardo a Juárez incluyó mensajes centrados en programas sociales, estrategias de prevención y el arranque de la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales, con participación de más de un millón de jóvenes en todo el país.