Asistió Cruz Pérez Cuéllar al 30 aniversario del IMIP

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acompañado de su esposa Rubí Enríquez, acudieron a la cena que se realizó por el 30 aniversario del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Ciudad Juárez, Chih .- “Gracias por la invitación a este aniversario, es un privilegio para mí estar hoy con todos ustedes”, expresó el alcalde.

- Publicidad - HP1

“Todo mi reconocimiento y respeto por todo lo que ustedes hacen, por su gran labor a favor de la ciudad y muchas felicidades por su aniversario”, resaltó.

El titular del IMIP, Roberto Mora Palacios agradeció a todos los presentes por acudir a este evento tan importante.

“Me da mucho gusto celebrar estos 30 años de trabajar por Ciudad Juárez”, expresó Mora Palacios.

“Me siento muy orgulloso de la gran labor que realiza cada uno de ustedes, en sus diferentes puestos ya que siempre están dispuestos a trabajar”, mencionó.

Añadió que seguirá trabajando y resaltó que el IMIP ha sido base para que otros institutos del país crezcan.

El director entregó un libro al alcalde que habla de las experiencias y logros del IMIP.

Además, se reconoció a los empleados que tienen una amplia trayectoria laborando en el instituto.

También se les otorgó un reconocimiento a los ex directores, Vicente López Urueta y a Rosario Díaz por la gran labor que realizaron durante su periodo.

Al evento acudieron funcionarios municipales así como regidores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.