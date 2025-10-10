Asistió Carlos Ortiz a nombramiento del nuevo comandante de la Guarnición Militar

Publicidad - LB2 -

El representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, asistió a la ceremonia de nombramiento del coronel de Infantería de Estado Mayor, Mauricio Cansino Báez, como comandante interino de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez.

Chihuahua, Chih .- El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Guarnición Militar, ante autoridades civiles y castrenses, entre ellas el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

La toma de protesta fue encabezada por el general de brigada de Estado Mayor, Felipe González Moreno, comandante de la 5ª Zona Militar, quien reconoció la trayectoria y compromiso del nuevo mando.

El coronel Mauricio Cansino Báez cuenta con una sólida carrera en las fuerzas armadas; fue ascendido a teniente coronel de infantería el 20 de noviembre de 2008 y posteriormente a coronel diplomado de Estado Mayor el 20 de noviembre de 2012.

Durante el evento, Carlos Ortiz Villegas destacó la relevancia del nombramiento y subrayó la estrecha colaboración que mantiene la administración estatal con las autoridades militares.

“La coordinación entre el Gobierno del Estado y las fuerzas armadas es fundamental para fortalecer la seguridad y garantizar el bienestar de las y los juarenses”, señaló.

El nuevo comandante refrendó su compromiso de servir con lealtad, patriotismo y apego a la Constitución, y reafirmó el propósito común de trabajar por la paz y la seguridad en la región fronteriza.

