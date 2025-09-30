Asistió alcalde a la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional del SITATYR

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió a la LXXXIX Asamblea General Ordinaria del Honorable Consejo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITATYR).

Ciudad Juárez, Chih .- El evento nacional tuvo como sede esta frontera, donde los representantes de las 42 secciones del sindicato realizarán distintos trabajos, ponencias y rendición de cuentas de los informes de toda las secciones.

El secretario general nacional del SITATYR, Ernesto Rellano Pérez, señaló que desde Ciudad Juárez estarán reafirmando la convicción de que la unidad y el trabajo solidario son la mayor fortaleza de la clase trabajadora, además de que el compromiso es claro: defender los derechos laborales de los trabajadores.

Dijo que el sindicalismo mexicano atraviesa por un momento clave en el contexto del actual Gobierno que ha prometido renovar la estructuras del poder y colocar a los trabajadores en el centro de la vida pública.

Comentó que en los últimos años se han impulsado reformas importantes en materia laboral como la democratización de los sindicatos, el voto libre y secreto, en la elección de dirigencias y en la transparencia en la rendición de cuentas, transformaciones que representan un avance en la autonomía sindical y el fortalecimiento a los derechos laborales.

Fernando Salgado Delgado, de la Confederación de Trabajadores de México, habló de la importancia de estar afiliados a un sindicato y de estar sólidamente unidos para defender los derechos, encontrar nuevos caminos y para establecer nuevos derechos para los trabajadores.

Durante el evento, Julio Alejandro Alfaro, líder del sindicato en Ciudad Juárez, dio la bienvenida a los visitantes y reconoció el trabajo que ha realizado el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar durante estos cuatro años de Gobierno.

Agradeció a los medios de comunicación por su gran labor y dijo que no hay comunidad más sólida sin comunicación honesta.

El presidente del Consejo Ejecutivo, José Antonio García Herrera, agradeció al Alcalde, ya que cuando era senador los apoyó con una iniciativa, y destacó que el objetivo principal del SITATYR es ayudar al desarrollo de la industria.

Los trabajos fueron inaugurados por parte de Carlos Ernesto Ortiz, en representación de la Gobernadora.

En el evento estuvieron regidores y magistrados, mientras que los honores a la bandera estuvieron a cargo de la Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres 19 y de la Escolta del Colegio de Bachilleres 5.

El SITATYR cuenta con 28 mil agremiados en todo el país incluyendo radio, televisión y telecomunicaciones por cables.

