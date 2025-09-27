Asistieron más de 2 mil juarenses a la Feria de Salud “Cuenta Conmigo” en la Tenda Di Cristo

Publicidad - LB2 -

Con la asistencia de más de 2 mil juarenses, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, celebró este sábado la Feria de Salud “Cuenta Conmigo” en la Tenda Di Cristo, al sureste de Ciudad Juárez, donde se acercaron servicios médicos, trámites estatales y apoyos comunitarios para atender de manera integral a las familias de la zona.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el evento protocolario, Rogelio Covarrubias, director médico del Distrito de Salud II Juárez, señaló que por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, es fundamental acercar este tipo de servicios a cada sector de la región, principalmente en las zonas con población en situación de vulnerabilidad.

Además, reiteró trabajar en la política pública de prevención y control del sarampión, ahora que inició el regreso a clases, para garantizar que niñas, niños y adolescentes acudan a las aulas con esquemas de vacunación completos.

- Publicidad - HP1

En esta ocasión se contó también con la colaboración de 26 Colegios Regionales de Profesionistas, quienes prestaron servicios gratuitos en sus áreas de especialidad, como asesorías jurídicas, contables y psicológicas, para ampliar los beneficios más allá de la atención médica.

Durante la jornada se ofrecieron más de 18 programas de la Secretaría de Salud, entre ellos afiliaciones al programa social “MediChihuahua”, vacunación contra sarampión, atención médica general, entrega de medicamentos y servicio de mastografías.

Simultáneamente, se brindaron consultas odontológicas, nutricionales y de salud mental, además de servicios de planificación familiar, prevención de enfermedades cardiometabólicas y control de enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

Para el cuidado animal, nuevamente se contó con un espacio a cargo del Departamento de Vectores y Zoonosis, donde se aplicaron vacunas antirrábicas a perros y gatos.

Asimismo, se instalaron módulos de la Coordinación Estatal de Licencias, Registro Civil, Recaudación de Rentas y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+), donde se otorgaron descuentos, convenios de pago y trámites gratuitos en beneficio de las familias juarenses.

También se ofrecieron cortes de cabello, masajes terapéuticos, asesoría educativa y otros apoyos a cargo del programa de Talleres de Artes y Oficios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

En esta feria participaron otras dependencias estatales, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), el Consejo Estatal de Población (COESPO), el Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua (FPFCH), entre otras, que acercaron servicios de utilidad a la comunidad.

Con la intención de seguir ampliando la cobertura en las comunidades más necesitadas de la ciudad y mantener la cercanía con la población para garantizar el acceso a servicios que mejoren su calidad de vida, se dio a conocer que la próxima Feria de Salud “Cuenta Conmigo” se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, con ubicación aún por confirmar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.