Asistieron jóvenes juarenses al III Encuentro Estatal READI

Jóvenes representantes de diferentes instituciones educativas, así como de pueblos originarios y de la comunidad en general asistieron al tercer Encuentro de la Red Estatal de Agrupaciones Juveniles por una Democracia Incluyente (READI), efectuado en la ciudad de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih .- El encuentro tuvo como objetivo destacar el papel fundamental de las juventudes como agentes de cambio en la transformación democrática y social, promoviendo su participación activa en espacios de diálogo, análisis y toma de decisiones.

La coordinación del Centro Fundacional del Municipio fue la responsable de acompañar a las y los jóvenes, quienes recibieron gastos de traslado, hospedaje y alimentos por parte del Instituto Estatal Electoral, organizador del evento.

La titular de la dependencia, Daniela González Lara, dijo que el encuentro reunió a jóvenes de distintas regiones del estado, quienes compartieron experiencias, propuestas y visiones en torno a una democracia más justa, diversa e incluyente.

Al tomar parte en el evento, Ciudad Juárez reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la participación juvenil, impulsando la construcción de una ciudadanía activa, informada y con enfoque en la inclusión social, como es la encomienda del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, agregó la funcionaria.

Diana Lozano, originaria de la comunidad Chinanteca e integrante del consejo READI Estatal, enfatizó en la importancia de crear espacios de reflexión donde las y los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y necesidades, contribuyendo así a políticas públicas más inclusivas y representativas.

