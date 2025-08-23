Asisten jóvenes y niños a conversatorio con tenor José Luis Ordóñez

Publicidad - LB2 -

Este día se llevó a cabo un conversatorio, que contó con la presencia del tenor José Luis Ordóñez en el Centro Comunitario Fovissste Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, dio a conocer que participaron niños y jóvenes de los distintos centros comunitarios.

“Nos da mucho gusto tener al tenor con nosotros en este programa artístico de centros comunitarios, no podíamos dejar de pasar la oportunidad de tener a un artista de talla internacional”, explicó.

Resaltó que es un magnífica experiencia que los niños y jóvenes puedan interactuar e intercambiar opiniones y se puedan motivar viendo que hay manera para que persigan su sueño de ser artistas.

“El tenor compartió su experiencia con los niños y jóvenes para que ellos puedan transitar por este largo camino y puedan escalar y llegar a los grandes escenarios”, agregó.

Por su parte el tenor agradeció la invitación que le hizo el titular de Centros Comunitarios a ara acudir a este conversatorio.

Expresó que es un honor muy grande estar compartiendo sus experiencias con los jóvenes y niños.

Indicó que esta actividad representa una oportunidad de enriquecimiento cultural y motivación para la niñez y juventud de la ciudad.

