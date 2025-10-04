Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 4, 2025 | 14:17
    octubre 4, 2025 | 14:17
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Asiste Presidente Pérez Cuéllar a celebración de la Casa del Niño y del Anciano

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Esta tarde el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la celebración del aniversario de Casa del Niño y del Anciano México.

    Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde agradeció por ser invitado a esta celebración tan especial para todos los presentes.

    “Esta casa es de gran bendición para adultos mayores, para niñas y para niños, reconozco la labor que realizan”, resaltó.

    - Publicidad - HP1

    Agradeció el esfuerzo que hacen por que de alguna manera ayudan al gobierno y ayudan a resolver problemas sociales.

    “Gracias por hacernos partícipes de este evento y los seguiremos apoyando en esta gran labor, que Dios les bendiga”. expresó.

    El Obispo del Distrito de Ciudad Juárez, Juan Ángel Gallegos Rivera, agradeció a todos por contribuir y por todo su esfuerzo y apoyar a los niños y ancianos del lugar.

    “Dios me puso al lado de un gran hombre, de un corazón noble, una actitud humilde y un deseo de servir a Ciudad Juárez, me refiero al Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, gracias por todo”, resaltó.

    Mencionó que seguirá trabajando en conjunto con el alcalde por el bien de la comunidad.

    “Gracias al Gobierno Municipal, por siempre apoyarnos y estar presentes”, resaltó.

    En el lugar hubo bailes y venta de comida mexicana, refrescos, aguas frescas así como de snaks.

    Acudieron varias congregaciones de iglesias cristianas de diferentes partes del país y de Estados Unidos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se suma OMEJ al mes rosa durante la Cruzada por Juárez en el Parque Héroes de la Revolución

    La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) participó hoy en la Cruzada por...
    Juárez / El Paso

    Concluye la Caravana de Emprendimiento en el TecMilenio de Ciudad Juárez

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.