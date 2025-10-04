Asiste Presidente Pérez Cuéllar a celebración de la Casa del Niño y del Anciano

Publicidad - LB2 -

Esta tarde el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la celebración del aniversario de Casa del Niño y del Anciano México.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde agradeció por ser invitado a esta celebración tan especial para todos los presentes.

“Esta casa es de gran bendición para adultos mayores, para niñas y para niños, reconozco la labor que realizan”, resaltó.

Agradeció el esfuerzo que hacen por que de alguna manera ayudan al gobierno y ayudan a resolver problemas sociales.

“Gracias por hacernos partícipes de este evento y los seguiremos apoyando en esta gran labor, que Dios les bendiga”. expresó.

El Obispo del Distrito de Ciudad Juárez, Juan Ángel Gallegos Rivera, agradeció a todos por contribuir y por todo su esfuerzo y apoyar a los niños y ancianos del lugar.

“Dios me puso al lado de un gran hombre, de un corazón noble, una actitud humilde y un deseo de servir a Ciudad Juárez, me refiero al Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, gracias por todo”, resaltó.

Mencionó que seguirá trabajando en conjunto con el alcalde por el bien de la comunidad.

“Gracias al Gobierno Municipal, por siempre apoyarnos y estar presentes”, resaltó.

En el lugar hubo bailes y venta de comida mexicana, refrescos, aguas frescas así como de snaks.

Acudieron varias congregaciones de iglesias cristianas de diferentes partes del país y de Estados Unidos.

