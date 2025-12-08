Asiste el Presidente Pérez Cuéllar a misa por el 366 aniversario de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La ceremonia se celebró en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, con la presencia de autoridades y feligreses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las actividades conmemorativas por el 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, acompañado de su esposa Rubí Enríquez, asistió este lunes a la misa oficiada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. La ceremonia fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, y reunió a funcionarios municipales, regidores del Ayuntamiento y decenas de feligreses.

Durante su mensaje, el alcalde destacó el valor histórico y simbólico de esta fecha para la ciudad. “Estamos conmemorando 366 años de esta gran ciudad heroica, y lo mejor que tiene Juárez es su gente: trabajadora, honrada, que día a día construye un mejor futuro. Estos son los primeros 366 años de muchos más por venir”, expresó al término de la celebración religiosa.

El párroco de la Catedral, Eduardo Hayen Cuarón, ofreció palabras de bienvenida a las autoridades presentes y reconoció la importancia de mantener vivas las tradiciones espirituales en una ciudad marcada por la historia y la diversidad social. Agradeció la presencia del alcalde y de su equipo, destacando el valor de la fe en la vida pública y comunitaria.

El Obispo Torres Campos centró su homilía en recordar el legado del fraile franciscano García de San Francisco, quien en 1659 fundó la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Norte, origen histórico de la actual Ciudad Juárez. En su mensaje, el obispo hizo un llamado a la unidad, a la esperanza y al compromiso de los gobernantes con la comunidad.

Pidió a Dios fortaleza para los servidores públicos y que realicen su labor “libres de culpa, con conciencia y con sentido de justicia”. A su vez, exhortó a los ciudadanos a mantener viva la esperanza, incluso en medio de los retos que enfrenta la ciudad. “La ciudad da luz y vida, no perdamos la fe, el Señor está con nosotros”, afirmó.

Durante la misa, se hicieron oraciones por la paz, el bienestar de las familias juarenses y el porvenir de la ciudad. También se elevó una petición especial por los líderes locales, para que actúen con responsabilidad y sabiduría en el ejercicio de sus funciones.

La ceremonia religiosa fue parte de una serie de actividades cívicas y culturales que el Gobierno Municipal y distintas instituciones han organizado para celebrar el aniversario de la ciudad, fundada oficialmente el 8 de diciembre de 1659. Con este acto solemne, se reconoció no sólo la antigüedad de la ciudad, sino también su fortaleza como comunidad fronteriza con identidad propia.

