Asiste director de Ecología de Juárez al Foro-Expo de Energía Chihuahua 2025

El evento reunió a actores clave para abordar retos de sustentabilidad, transición energética y movilidad verde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director de Ecología del Municipio de Juárez, César René Díaz Gutiérrez, participó este jueves en el Foro-Expo de Energía Chihuahua 2025, uno de los encuentros más relevantes del sector energético en el estado, en el que se abordaron temas vinculados con la transición energética, energías limpias y sostenibilidad. El funcionario asistió en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Díaz Gutiérrez destacó la importancia de que Ciudad Juárez tenga presencia en este tipo de foros para conocer de primera mano las oportunidades de inversión, innovación tecnológica y financiamiento verde que se están discutiendo a nivel regional. “Viene gente de Centroamérica para tratar temas de fondos verdes. Se están analizando cuestiones de movilidad y desarrollo económico relacionados con energías limpias. Esto es clave para el futuro del estado y veremos qué beneficios se pueden traer para Juárez, con miras a convertirla en una ciudad meramente sustentable”, expresó.

El foro, que se lleva a cabo en la ciudad de Chihuahua, contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como representantes del sector privado, académico y de organismos internacionales. El programa de este año se centró en consolidar una agenda energética sustentable para la región, enfocada en la innovación y el desarrollo sostenible de las ciudades.

Entre los temas abordados en la jornada inaugural destacaron el conversatorio “Perspectiva macroeconómica de los mercados energéticos”, así como las ponencias “Impulso energético regional”, “Estrategia educativa en materia energética” y la conferencia “Financiamiento verde”. Estas actividades buscaron generar un espacio de diálogo entre especialistas y tomadores de decisiones para alinear políticas públicas con las metas de sostenibilidad energética.

Para este viernes, el foro continuará con presentaciones sobre “Talento joven en ciencia y tecnología”, “Transición energética en estados fronterizos”, “Evolución del mercado de gas natural”, “Nuevo marco regulatorio en el sector energético”, “Agroindustria sostenible” e “Innovación en energía: tendencias y aplicaciones”, temas particularmente relevantes para las ciudades de la franja fronteriza.

Además del director de Ecología, también asistieron al evento Claudia Verónica Morales Medina, directora general de Desarrollo Urbano; Tania Maldonado, directora de Desarrollo Económico, y Emiliano Martínez Chavira, jefe de inspección de Ecología, Vigilancia y Asistencia Técnica Ambiental del municipio.

La participación de funcionarios juarenses forma parte de una estrategia para posicionar a Ciudad Juárez dentro de los planes estatales y regionales en materia de energía limpia, movilidad sustentable y economía verde, e impulsar alianzas que permitan fortalecer la infraestructura ambiental y energética local.

