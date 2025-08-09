Movil - LB1 -
    agosto 9, 2025
    Asesinan a cuatro en Puerto Anapra; entre las victimas hay tres mujeres

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    El trágico suceso ocurrió cerca de la 1:30 a.m. en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, de la colonia en mención.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La madrugada de este sábado, en la colonia Puerto de Anapra, se registró un violento ataque que dejó a cuatro personas ejecutadas a balazos.

    El trágico suceso ocurrió cerca de la 1:30 a.m. en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, de la colonia en mención.

    En el lugar quedaron tendidos sin vida tres mujeres y un hombre.

    Agentes de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

    Peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) también se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos.

    Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil del crimen, mientras tanto, las autoridades trabajan en las investigaciones.

