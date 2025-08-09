Asesinan a cuatro en Puerto Anapra; entre las victimas hay tres mujeres

Publicidad - LB2 -

El trágico suceso ocurrió cerca de la 1:30 a.m. en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, de la colonia en mención.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La madrugada de este sábado, en la colonia Puerto de Anapra, se registró un violento ataque que dejó a cuatro personas ejecutadas a balazos.

El trágico suceso ocurrió cerca de la 1:30 a.m. en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, de la colonia en mención.

- Publicidad - HP1

En el lugar quedaron tendidos sin vida tres mujeres y un hombre.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) también se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil del crimen, mientras tanto, las autoridades trabajan en las investigaciones.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.