Asesinan a alcalde de Uruapan durante evento público por Día de Muertos

Secretaría de Seguridad confirmó la muerte del presidente municipal Carlos Manzo; detuvieron a dos personas y un agresor murió.

Uruapan, Mich. (ADN/AFP) – El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos la tarde del sábado durante un acto público con motivo del Día de Muertos, informó la Secretaría de Seguridad Pública en un mensaje difundido en la red social X. En el hecho, precisaron las autoridades, fueron detenidas dos personas involucradas y uno de los agresores perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en el centro de Uruapan, cuando se escucharon detonaciones en medio del evento multitudinario, según se aprecia en videos que circularon en redes sociales y que muestran a asistentes huyendo tras los disparos. Testimonios y material audiovisual difundido en plataformas sociales dieron cuenta del pánico en la multitud y de la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó el deceso de Carlos Manzo y la detención de dos presuntos agresores, además del fallecimiento de un probable implicado durante la intervención. Las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para determinar la mecánica exacta de la agresión y los posibles móviles del ataque.

Carlos Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024. Durante su administración llamó la atención por salir en ocasiones a labores de patrullaje con chaleco antibalas; en junio pasado publicó un video en el que advertía que la violencia en la región “no es un problema que inició en mi gobierno” y reclamaba la intervención de la Federación para atender la inseguridad. Ese posicionamiento y su visibilidad pública habían colocado a su gestión en el centro del debate sobre seguridad local.

Michoacán, estado con fuerte actividad agroindustrial —principalmente en la producción de aguacate y limón— ha sido escenario durante años de violencia ligada al crimen organizado, extorsiones a productores y la conformación de grupos de autodefensa. En la entidad operan organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, señaladas por Estados Unidos en febrero como “organizaciones terroristas extranjeras”.

El homicidio del alcalde ocurre a pocos días del asesinato del dirigente agroindustrial Bernardo Bravo, representante de productores de limón en Michoacán, quien también había denunciado extorsiones a su gremio. En ese contexto, el gobierno federal promovió una iniciativa contra la extorsión que, según el reporte, fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso en julio y aprobada en la Cámara de Diputados a finales de octubre.

Elementos de seguridad del estado y de autoridades municipales se mantienen en la zona para asegurar la cadena de custodia, continuar con las detenciones y preservar el orden. Las investigaciones ministeriales determinarán responsabilidades penales y la relación, en su caso, de los detenidos con grupos delictivos o con la violencia económica que afecta a los productores locales.