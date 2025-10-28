Aseguran armas hechizas en operativo sorpresa en el Cereso 3

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Durante la mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) encabezó un operativo en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, asegurando cerca de 40 armas hechizas, y otros artículos.

La SSPE destacó que estas revisiones se realizan de forma periódica en todos los penales del estado, con el objetivo de detectar objetos que puedan representar riesgos, prevenir conductas ilícitas y fortalecer la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios.

Fuentes al interior de la dependencia, mencionaron que el operativo inició a las 6:00 a.m. y reunió a 372 elementos de distintas corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Estatal.

Entre los artículos decomisados se encuentran:

. – 55 herramientas y utensilios, como puntas y resistencias hechizas

. – 14 dispositivos electrónicos, entre ellos bocinas y memorias USB

. – 62 artículos personales

. – 9 calentones

. – 242 artesanías hechizas

. – 8 juegos de mesa improvisados, todos prohibidos dentro del penal

El director de la Coordinación de Seguridad y Custodia Penitenciaria, Juan Manuel Díaz, afirmó que las intervenciones continuarán de manera constante en todos los centros de reinserción social del estado, siguiendo la estrategia instruida por el secretario Gilberto Loya Chávez.

“Vamos a continuar con este tipo de intervenciones constantemente, no solo en este centro, sino en todos los centros del Sistema Penitenciario del Estado”, aseguró Díaz.

