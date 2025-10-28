Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 28, 2025 | 16:33
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Aseguran armas hechizas en operativo sorpresa en el Cereso 3

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La SSPE destacó que estas revisiones se realizan de forma periódica en todos los penales del estado, con el objetivo de detectar objetos que puedan representar riesgos.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Durante la mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) encabezó un operativo en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, asegurando cerca de 40 armas hechizas, y otros artículos.

    La SSPE destacó que estas revisiones se realizan de forma periódica en todos los penales del estado, con el objetivo de detectar objetos que puedan representar riesgos, prevenir conductas ilícitas y fortalecer la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios.

    - Publicidad - HP1

    Fuentes al interior de la dependencia, mencionaron que el operativo inició a las 6:00 a.m. y reunió a 372 elementos de distintas corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Estatal.

    Entre los artículos decomisados se encuentran:

    . – 55 herramientas y utensilios, como puntas y resistencias hechizas
    . – 14 dispositivos electrónicos, entre ellos bocinas y memorias USB
    . – 62 artículos personales
    . – 9 calentones
    . – 242 artesanías hechizas
    . – 8 juegos de mesa improvisados, todos prohibidos dentro del penal

    El director de la Coordinación de Seguridad y Custodia Penitenciaria, Juan Manuel Díaz, afirmó que las intervenciones continuarán de manera constante en todos los centros de reinserción social del estado, siguiendo la estrategia instruida por el secretario Gilberto Loya Chávez.

    “Vamos a continuar con este tipo de intervenciones constantemente, no solo en este centro, sino en todos los centros del Sistema Penitenciario del Estado”, aseguró Díaz.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 054 | Tensión en T-MEC

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio: México...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Atendió Estado a 16 escuelas de Ciudad Juárez afectadas por las lluvias

    La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura...
    Juárez / El Paso

    Vendrá Paola Rojas a impartir conferencia en fiesta de los hoteleros

    Rogelio González Alcocer, presidente de la asociación, informó que la celebración se realizará este...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.