    octubre 4, 2025 | 14:10
    Aseguran 38 rifles de asalto a 3 secuestradores en la Siglo XXI

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    De acuerdo a versiones policiacas, los detenidos pudieran estar relacionados con las recientes ejecuciones cometidas en la colonia Jardines de Aragón, Rancho Anapra y en la colonia Oasis Revolución.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Policías estatales, soldados y guardias nacionales, dieron con una casa de seguridad donde liberaron a tres secuestrados, detuvieron a tres presuntos delincuentes y aseguraron un arsenal consistente en 38 armas de fuego, principalmente fusiles de asalto.

    La detención ocurrió ayer por la tarde, en las calles Diamante y Héroe de Nacozari, de la colonia Siglo XXI.

    De acuerdo a versiones policiacas, los detenidos pudieran estar relacionados recientes ejecuciones cometidas en la colonia Jardines de Aragón, Rancho Anapra y en la colonia Oasis Revolución.

    Los detenidos son: Alberto A. T., de 22 años, con domicilio en Rancho Anapra, quien se había fugado del CERSAI el mes de agosto del 2021 y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado; Jesús Román H. C., de 21 años, vecino de Durango y José Uriel M. F., de 26 años de edad, originario de Durango.

    Las armas aseguradas fueron 34 fusiles y cuatro pistolas, además de cargadores, cartuchos y una camioneta.

    Por obvias razones, no se informó sobre la identidad de las personas que estos presuntos tenían en su poder en contra de voluntad.

