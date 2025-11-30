Arropan Cruz Pérez Cuéllar y Rubí Enríquez a “La Bonita” tras conquistar el título Plata del CMB

Publicidad - LB2 -

Diana Laura Fernández se impuso por decisión unánime a Nayeli Rodríguez en una noche histórica para el boxeo juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el respaldo de su gente y el reconocimiento de las autoridades municipales, Diana Laura “La Bonita” Fernández conquistó el título Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría peso mosca, tras vencer por decisión unánime a la estadounidense Nayeli “La Bikina” Rodríguez, en una noche que quedará grabada en la historia del deporte juarense.

El combate estelar de la función “México vs Estados Unidos”, celebrada la noche del 29 de noviembre en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tuvo como testigos de honor al Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y a la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, quienes desde primera fila aplaudieron el desempeño de “La Bonita” y resaltaron el impacto social del evento, cuyos ingresos serán canalizados al Sistema DIF Municipal gracias a la colaboración con Latin KO Promotions.

- Publicidad - HP1

Desde el primer round, el duelo entre Fernández y Rodríguez fue tan intenso como se esperaba. La púgil juarense arrancó con mejores combinaciones, aunque su oponente logró conectar algunos golpes efectivos en los primeros minutos. Sin embargo, conforme avanzaron los asaltos, “La Bonita” encontró su ritmo y comenzó a dominar con velocidad, precisión y potencia, encendiendo al público que llenó el recinto universitario.

El sexto round fue uno de los más ovacionados, con intercambios de alto nivel que pusieron al público de pie. Ya en el séptimo, un corte en la ceja izquierda de Rodríguez, producto de un cabezazo accidental, afectó visiblemente el desempeño de la estadounidense, aunque se mantuvo en pie hasta el final. Luego de diez asaltos, los jueces dieron una decisión unánime a favor de Fernández, en lo que fue considerado un triunfo claro por expertos y aficionados.

En otra de las peleas de la noche, Miguel “El Fantástico” Esparza obtuvo la victoria por decisión, aunque su resultado generó controversia entre los asistentes que consideraban cerrada la contienda.

El evento se enmarca en la estrategia de impulso al deporte y el talento local que promueve la administración municipal, que busca hacer del deporte una herramienta de cohesión y desarrollo social. Días antes de la pelea, Diana Laura Fernández participó en la conferencia semanal del alcalde, donde dedicó el combate a las mujeres juarenses y ofreció un mensaje de superación, disciplina y empoderamiento.

“Queremos demostrar de lo que somos capaces las mujeres y motivar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños”, expresó Fernández, quien durante la semana previa también sostuvo encuentros con jóvenes y ofreció charlas motivacionales en centros comunitarios.

El triunfo de “La Bonita” no solo representa un logro deportivo personal, sino un símbolo del talento que surge desde Ciudad Juárez, una ciudad con larga tradición boxística y que continúa formando campeones dentro y fuera del ring.